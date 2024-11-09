北捷隨機砍人！她爆新北環狀線大漏洞　「僅1人輪值且無警察隊」

▲桃園機捷警察隊防範隨機殺人事件在車廂巡邏。（示意圖／桃園機場捷運警察隊提供）



記者崔至雲／新北報導

台北捷運車廂8日晚間爆發持刀攻擊事件，捷運突發事件再度發生。新北市議員陳乃瑜表示，新北市環狀線僅有1名輪值人員，且無專職捷運警察隊，民眾搭乘捷運提心吊膽，要求市府加速捷運警察隊設置並提高環狀線輪值人力，確保捷運運輸安全。

陳乃瑜表示，新北市是具有捷運系統的縣市中，唯一沒有設置專職捷運警察的城市，現行所謂的「捷運警察」是交通大隊下的編制之一，並非專職。

陳乃瑜說，日前就曾接獲陳情，民眾在環狀線上遺失物品，卻因沒有專職的捷運警察，導致報案協尋時，被捷運公司、交通大隊以及分屬上下車站的警分局互踢皮球，光是遺失物權責機關都不明，若是發生傷人的突發狀況，又要如何因應？陳乃瑜說，台中有捷運警察隊，發生隨機傷人事件時，都還是凸顯出機動應變能力不足，更何況沒有專職捷運警察隊的新北市，真的碰到相同傷人狀況，要如何第一時間應變？

陳乃瑜表示，新北市除了沒有專職的捷運警察隊外，環狀線的輪值編制人力更是明顯不足，環狀線14個車站僅有74位正職人員，在三班制的規劃下，等於每個時段僅有一名正職人員值班，若是發生捷運攻擊事件，根本無法及時維護旅客安全。

她進一步指出，日前參與環狀線隨機傷人處置演練時，捷運公司提到會由各捷運站值班人員配合警方進行危機處理，當時3分鐘內就有支援警力趕到捷運站，但是實際運作上是否能那麼順暢？捷運站僅有一位值班人員情況下，真能因應重大突發狀況嗎？

陳乃瑜呼籲，為了保障捷運通勤族安全，新北市政府應加速專職捷運警察隊的設置並提高環狀線各站人力，才能有效預防相同的憾事在新北市發生。

