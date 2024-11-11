　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

古巴外海規模6.8強震　預測無引發海嘯威脅

▲古巴地震。（圖／翻攝X）

▲古巴地震。（圖／翻攝X）

文／中央社

根據美國地質調查所，古巴外海今天發生規模6.8地震，造成第2大城、東南部聖地牙哥巿和周圍鄉村地區建物劇烈搖晃。這起強震前約一小時，附近地區曾發生規模5.9地震。

路透社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，這起規模6.8地震震央位在古巴東南部格蘭瑪省（Granma）巴托洛梅馬索（Bartolome Maso）以南約40公里的海中，震源深度為14公里。

美國國家海嘯警報中心（U.S. National Tsunami Warning Center）指出，預測這起地震沒有引發海嘯的威脅。
巴托洛梅馬索是古巴革命期間前領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的總部所在。

路透社與數位當地居民通話，他們表示，這是他們畢生經歷過的最強烈地震，造成房屋和建物劇烈搖晃，架上的盤子嘎嘎作響。

震央附近的皮侖（Pilon）已有若干毀損通報。許多位在這個地區的房屋和建物老舊、容易受損。

古巴最近遭遇一系列天災襲擊，這是其中最新一起。

古巴最東端10月才剛遭到颶風奧斯卡（Hurricane Oscar）肆虐。古巴國家電網上週又在颶風拉費爾（Hurricane Rafael）侵襲島的西端後故障停機，造成1000萬人無電可用。復電工作持續進行中。

分區輪流供電在今天遭到強震侵襲的古巴東部仍屬常態，導致當地通訊更不容易。

古巴大部分地震活動發生在聖地牙哥巿（Santiago de Cuba）周圍地區。據古巴地震機構，沿東南海岸有一條斷層，北美洲板塊和加勒比板塊在此交界。

首都哈瓦那未受這起地震影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇官方出手管了
川普已和普丁通話！提及「烏克蘭領土」問題
恐是小鋼炮！　準天兔「2可能路徑」
千萬別用Google搜尋6字　資安公司警告：會個資外流、電腦
準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝
恐4颱共舞「天兔估今生成」　桔梗轉中颱下最大時間曝
古巴6.8強震畫面曝！　老屋崩塌、數千居民奔逃上街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普已和普丁通話！提及「烏克蘭領土」問題　強調有大量美軍駐歐

古巴6.8強震畫面曝！　老屋崩塌、數千居民奔逃上街

美國安顧問：川普上任前交付剩餘1935億援烏資金

古巴外海規模6.8強震　預測無引發海嘯威脅

川普2.0外交軍事核心　華爾街日報：交易與嚇阻

快訊／古巴6.8大地震！房屋倒塌、數千居民逃上街

日本掃雷艇起火「超過10小時」還在燒　1失蹤1送醫

員工忘了關門　美國43隻實驗猴「集體逃脫」3天只抓回1隻

以色列總理數天內「3度通話川普」　商討伊朗威脅議題

西班牙救災無力已222人亡　13萬人上街要瓦倫西亞區主席下台

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

孩子們奶音喊「媽祖我愛祢」　粉紅超跑停駕幼兒園賜福！

李多慧哭了！警局落淚致歉製作人：因為我受到傷害…

川普已和普丁通話！提及「烏克蘭領土」問題　強調有大量美軍駐歐

古巴6.8強震畫面曝！　老屋崩塌、數千居民奔逃上街

美國安顧問：川普上任前交付剩餘1935億援烏資金

古巴外海規模6.8強震　預測無引發海嘯威脅

川普2.0外交軍事核心　華爾街日報：交易與嚇阻

快訊／古巴6.8大地震！房屋倒塌、數千居民逃上街

日本掃雷艇起火「超過10小時」還在燒　1失蹤1送醫

員工忘了關門　美國43隻實驗猴「集體逃脫」3天只抓回1隻

以色列總理數天內「3度通話川普」　商討伊朗威脅議題

西班牙救災無力已222人亡　13萬人上街要瓦倫西亞區主席下台

高雄鼓山驚傳火警！　清潔隊6輛垃圾車燒毀

拱王金平喬黨魁　藍本土派反朱立倫連線成形

川普已和普丁通話！提及「烏克蘭領土」問題　強調有大量美軍駐歐

桃園肉商靠「誠意」　吸金30億手法曝

屏東監獄受刑人驚傳自殘！　傷重不治

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

桃園肉商全台吸金30億　20萬交保後人間蒸發

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

恐是小鋼炮！　準天兔「2可能路徑」

陳佩琪揭10年金流護柯文哲　吳靜怡：延押不抗告就是膽小鬼

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

國際熱門新聞

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊

古巴6.8強震畫面曝！　老屋崩塌、數千居民奔逃上街

BB Call炸真主黨　以色列認了

員工忘關門　43隻實驗猴逃脫只抓回1隻

疑檢查男友手機被拒　15歲少女16樓墜亡

客機遭鳥擊空中噴火　緊急降落

西班牙13萬人要瓦倫西亞區主席下台

奪眾院僅一步之遙　川普有望完全執政

唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

陸客霸佔8博愛座　被勸讓位竟嗆我有錢

噁爆！地鐵4座椅　洗出一整桶黑水

日本掃雷艇起火「超過10小時」還在燒

以色列總理數天內「3度通話川普」

更多熱門

相關新聞

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

美洲加勒比海古巴於當地時間10日下午4時許發生連續大地震，美國地質調查局（USGS）觀測，古巴大地震主震芮氏規模達6.8，深度僅14公里，屬於極淺層地震，目前初步排除無發布海嘯警報，根據當地媒體報導，這是古巴今年度第14次有感地震。

古巴牛棚左投大將看台灣：摩托車好多

古巴牛棚左投大將看台灣：摩托車好多

職業冠軍隊嗎？古巴教頭讚嘆合庫

職業冠軍隊嗎？古巴教頭讚嘆合庫

合庫強壓古巴！12強熱身賽10比7獲勝

合庫強壓古巴！12強熱身賽10比7獲勝

嘉義中埔規模4.4地震　與10/27連8震同震央

嘉義中埔規模4.4地震　與10/27連8震同震央

關鍵字：

古巴地震海嘯

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

台灣女遊客「大阪失蹤」　找到人了！

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

短髮女賣二手衣！賣場「驚人實穿照」全看呆

李多慧遭跟蹤　嫌疑人是女性

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊

恐4颱共舞「天兔估今生成」　桔梗轉中颱下最大時間曝

更多

最夯影音

更多

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面