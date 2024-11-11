古巴外海規模6.8強震　預測無引發海嘯威脅

▲古巴地震。（圖／翻攝X）



文／中央社

根據美國地質調查所，古巴外海今天發生規模6.8地震，造成第2大城、東南部聖地牙哥巿和周圍鄉村地區建物劇烈搖晃。這起強震前約一小時，附近地區曾發生規模5.9地震。

路透社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，這起規模6.8地震震央位在古巴東南部格蘭瑪省（Granma）巴托洛梅馬索（Bartolome Maso）以南約40公里的海中，震源深度為14公里。

美國國家海嘯警報中心（U.S. National Tsunami Warning Center）指出，預測這起地震沒有引發海嘯的威脅。

巴托洛梅馬索是古巴革命期間前領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的總部所在。

路透社與數位當地居民通話，他們表示，這是他們畢生經歷過的最強烈地震，造成房屋和建物劇烈搖晃，架上的盤子嘎嘎作響。

震央附近的皮侖（Pilon）已有若干毀損通報。許多位在這個地區的房屋和建物老舊、容易受損。

古巴最近遭遇一系列天災襲擊，這是其中最新一起。

古巴最東端10月才剛遭到颶風奧斯卡（Hurricane Oscar）肆虐。古巴國家電網上週又在颶風拉費爾（Hurricane Rafael）侵襲島的西端後故障停機，造成1000萬人無電可用。復電工作持續進行中。

分區輪流供電在今天遭到強震侵襲的古巴東部仍屬常態，導致當地通訊更不容易。

古巴大部分地震活動發生在聖地牙哥巿（Santiago de Cuba）周圍地區。據古巴地震機構，沿東南海岸有一條斷層，北美洲板塊和加勒比板塊在此交界。

首都哈瓦那未受這起地震影響。