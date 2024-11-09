「職場ㄟ大小事」講座　教台南市民用手機拍出會說故事的相片

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請全方位行銷管理工作室的許崧庭博士，向學員們講授「手機攝影及後製技巧」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為了實踐市長黃偉哲施政理念，致力打造幸福宜居的「希望家園」，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，9日邀請全方位行銷管理工作室的許崧庭博士，向學員們講授「手機攝影及後製技巧」，讓大家可以將智慧型手機發揮更大的使用效益，拍出一張張會說故事的相片，生活更加豐富而美好。

許崧庭博士表示，在科技不斷進步之下，手機從原本的通話功能，進化到了上網、攝影與聽音樂的功能，而高速網際網路的普遍化，更是讓手機的影音功能以飛快的速度進步，懂得手機攝影及後製技巧，就能製作出精美的相片，並且能做更深層意境的訊息傳達。他向學員介紹了一些便於使用的手機應用程式，並且讓學員實際操作演練，快速熟悉應用程式的各項功能，並且運用自己的手機拍出專業級的相片，並透過後製技巧，讓相片不只是相片，而成了生動活潑的宣傳溝通工具。

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長以擘劃希望家園為台南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，為落實市長理念、提升勞工朋友軟實力，從2019年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元、貼近生活，有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，下一場次於12月14日（星期六）上午9時舉行，由嘉南藥理大學劉瑞美副校長主講「永續的核心～從工作者的角度出發」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎有興趣的朋友踴躍參加。