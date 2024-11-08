睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會　黃偉哲邀媽祖神尊護佑台南

▲台南市安南區鹿耳門天后宮時隔30餘年，廟方主辦「甲辰年媽祖姊妹會暨七朝朝真禮斗祈安賜福大法會」，邀集各界奉祀媽祖齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市安南區鹿耳門天后宮為當地重要信仰中心，信徒遍及海內外，而在時隔30餘年，廟方主辦「甲辰年媽祖姊妹會暨七朝朝真禮斗祈安賜福大法會」，邀集各界奉祀媽祖齊聚一堂。

透過以媽祖神尊、令旗及法像陸續進駐法會會場，舉行傳統的法事科儀儀式，進行宗教文化交流，豐富媽祖宗教信仰內涵，並為民眾消災祈福。市長黃偉哲8日親自出席擔任主祭官，立委陳亭妃也到場共襄盛舉。



黃偉哲表示，上次舉辦「媽祖姐妹會」活動已是近30年前，而今年適逢「台南400」，再度舉辦活動更是別具意義與價值，他也誠摯歡迎所有友宮媽祖神尊蒞臨台南，共襄盛舉，祈願媽祖護佑台灣、庇佑台南，保佑市民朋友平順安康。





鹿耳門天后宮表示，自民國84、85、86年連續三年舉辦「媽祖姊妹會」，參與盛會的媽祖神尊數目逐年增加，甚至有超過上千尊媽祖與會，而據所知至今已超過數千尊的北汕尾鹿耳門天后宮媽祖分靈神尊分佈各界護佑眾生，保佑台灣風調雨順、台南市政興隆，市民闔家安康。



鹿耳門天后宮指出，此次活動除邀請各地媽祖參與盛會，共同持法修持，增進各宮媽祖姊妹情誼外，並於9日將舉行萬人祈福點燈活動，讓所有參與者皆能共同祈福，此外，活動特別邀請顯宮國小國樂團、蘇厝長興宮天子文生參與演出，透過分享賜福點心「長生果」讓現場參與點燈活動的信徒享用，盼望能在媽祖聖恩加持之下神光庇護、宏碁智慧、招祥納福。





今年媽祖姊妹會由北汕尾鹿耳門天后宮開基鹿耳門媽聖示舉辦，並誠邀眾姊妹宮包含有石子瀨天后宮、茄菝天后宮、土虱堀聖興宮、後堀壇湄婆宮、許中營順天宮、西港慶安宮、新寮鎮安宮及全台宮廟與家神齊聚北汕尾鹿耳門天后宮共同參與祈安賜福大法會。



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