全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報　台南致敬義消

▲2024年下半年全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報台南登場，內政部長劉世芳、消防署署長蕭煥章、台南市長黃偉哲與全國各地義消領導幹部齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年下半年全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報8日台南登場，內政部長劉世芳、消防署署長蕭煥章、台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、消防局長李明峯、義勇消防總隊總隊長黃崇銘，以及來自全國各地的義消領導幹部齊聚一堂，進行經驗交流與討論，為未來防災救援工作奠定更穩固基礎。

內政部長劉世芳表示，防災與救災為中央與地方合作重要的一環，感謝黃偉哲市長與消防團隊對防救災的努力，對全國防救災的支持，中央將持續補助各項救災器材裝備，期待未來持續與地方合作，強化義消招募、訓練與年輕化，為防救災帶來穩定的力量。

市長黃偉哲表示，感謝全國各地義勇消防總隊總隊長、副總隊長、總幹事的努力，長期對社會的奉獻與付出，義消在面對天災人禍時，總是第一時間站在最前線，展現無私精神與社會責任感，尤其近期颱風所帶來的影響，冒險犯難救災，齊心守護市民生命財產安全，可見義消的重要性日益突顯。他也感謝內政部及消防署在消防車及各項救災設備預算的升級，讓市民更安全。

此外，南市府體認義消在值勤時的辛勞與危險，在2022年起補助每位義消3500元健康檢查，在救災與健康兼顧，同時在義消救災誤餐費及出勤代金也提升為100元，明年起更為提振義消伙伴士氣並紓解身心，提高自強活動費為1000元，未來也將全力支持義消的運作，持續提升裝備與訓練，讓義消在面對各種挑戰時能更迅速應變有效救援。

消防局長李明峯指出，由消防、義消、醫護人員及土木技師等所組成的台南市搜救隊，在2024年8月18日全國第4支通過重型搜救隊伍國家認證，此認證提升南市在國際救援領域的聲譽，也為未來可能面臨的重型救援任務打下堅實基礎。

台南市義消總隊及消防之友會也對他們辛勤付出給予最佳肯定，同時為獎勉台南市搜救隊認證通過，在8月21日辦理慶功餐會並頒發81萬元獎勵金，未來除了承擔拯救大台南市民生命安全之責任，倘國內外發生災害時，將與內政部消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證之搜救隊共同執行國際人道救援任務。

本次聯繫會報針對義消工作推動的重點議題進行討論，特別是面對氣候變遷帶來的災害應對策略，各縣市義消總隊長、副總隊長及總幹事積極交流意見，分享各地防災經驗與救援成果，針對如何提升指揮系統的協調效率提出建議，會議中也強調未來持續加強義消的教育訓練，提升義消人員的專業能力，確保重大災害發生時能發揮最大效能。