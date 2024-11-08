宿321社區設計展　台南民德國中美術班體驗入住

▲2024台灣設計展期間，以「宿321」為主題，在4間日式老屋用4種入住的體驗模式，帶民眾探索台南社區的精彩故事，民德國中師生團隊特進行入住體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應社區營造邁入30年、呈現台南社造歷年累積的社區設計的社群活力，於2024台灣設計展期間，以「宿321」為主題、「社區設計」為核心，試著將321巷藝術聚落想像成一個社區，邀請您的參與，深度感受台南各地社區夥伴的創生情境，在4間日式老屋用4種入住的體驗模式，帶你探索台南社區的精彩故事。

近年參與台南市北區公所社造的民德國中師生團隊，基於在地的聯結性由宋咏玲老師規劃，趙克中校長率隊協同輔導主任、及四位美術教師一同響應，帶領美術班學生來訪「宿321」，並且特別設計學習單，讓學生可以透過學習單的提問以及線索，去觀察並分析一個展覽如何被設計以及呈現，也鼓勵同學們勇於分享回饋。

策展團隊帶著美術班同學們，分享本次展覽的規劃細節，如在儀式感設計上，便思考將4個展間打造成入住體驗，所以在第一展間「接待大廳」，可以讓民眾選取入住的社區房卡，隨著房卡的圖樣以及Hashtag引導，找到你配對到的社區，也可以在各個展間找到不同的集章，蓋在房卡上作為紀念，也期待有機會可以帶著這張房卡，真實的前往台南山海平原各社區走走。

同學帶著入住房卡走進展間，發現許多台南社區與策展團隊在展覽間的巧思。位於中西區的「銀同社區」與台南大學視覺藝術與設計學系師生，將聲音及互動裝置嵌入古早味便當鐵盒中，創造生動的觀展體驗；沿海的「股份魚鄉」團隊與國小生一起用紙黏土製作一桌沿海料理，透過孩子的視角看見童趣的地方樣貌。民德國中同學更發現，策展團隊將榻榻米架高成為展示檯面的巧思，以及房卡機制勾起了小時候家庭旅遊時，父母親在櫃檯辦理入住的回憶，觀展中透過實境體驗可以自己辦理check in，並選擇想去旅行的地方，都是很有趣的展覽體驗設計。

而在空間設計中，為了呈現昔日住居的風貌，同時能夠疊合當代社區的現況，靈活運用押入、榻榻米、拉門、儲物櫃等空間元素，以輕巧又富有幾何結構性的木作，搭建起一座座的展示架、桌腳、立登等等，結構交界或端點的圓形元件，除了增加視覺樂趣外，也像是社區成員之間的交疊握合，使扁平的單線構成了立體的社區面貌，社區的設計未必性感，但重在為每個在意自己家園的人，提供更開放的詮釋空間。期待大家把握展期在展覽中，看見社區從不同風土生長而成的樣子。