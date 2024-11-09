台灣轉交一封信！　川普核心歐布萊恩、我駐美代表選後私下午餐會

▲美國前白宮國安顧問歐布萊恩。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選落幕，共和黨候選人川普（Donald Trump）將重返白宮；而川普團隊的核心重臣，也是外媒點名的國務卿人選之一的歐布萊恩（Robert O’Brien），於本週四（7日）與我國駐美國代表俞大㵢在鹽湖城舉行午餐會；另有外媒指稱，我方在這場私下午餐會上，有轉交一封信，而經確認此為我方正式賀函。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）及副總統參選人范斯（J.D. Vance）在台北時間6日，篤定當選美國第47任總統及第50任副總統。我國總統賴清德則透過社群媒體表達祝賀；特別的是，當天晚上川普團隊的核心重臣，也是外媒點名的國務卿人選之一的歐布萊恩（Robert O’Brien）也轉推賴清德的貼文，並標記了賴清德的帳號，感謝他的祝賀。

此外，歐布萊恩也在隔天，本週四（7日）與我國駐美國代表俞大㵢在鹽湖城會晤。根據CNN記者指出，在這場私下午餐會上，我方有轉交一封信。對此，經確認此為我方正式賀函。

根據外媒報導，雖然歐布萊恩拒絕就午餐會議發表評論，但與川普關係密切的消息人士表示，其第二任期內，川普可能會將美國外交政策的重點轉向亞太地區，並加劇與中國的競爭。

▼我國駐美代表俞大㵢。（資料照／記者湯興漢攝）

