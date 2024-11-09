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川普會向台灣收取「保護費」？　矢板明夫分析：中共侵台成本將提高

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲日本資深媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本資深媒體人矢板明夫昨（8日）表示，美國準總統川普的第二個任期，對台灣各有3個正負面影響，其中，在選舉期間，川普曾提到要向台灣收取「保護費」，矢板明夫分析，很有可能是像第一個任期時一樣，積極地向台灣出售武器，增強台灣的防衛力量，並提高中共武力犯台的成本。

矢板明夫表示，雖然美國的民主黨與共和黨，在支持台灣，以及對抗中國的問題上，大方針是一致的，但這一次的政黨輪替，尤其是個性強烈的川普再次成為美國以及自由世界的領袖，還是會對台海安全帶來一定的影響。

川普當選對台海情勢會有什麼影響？矢板明夫指出，在他成立的「印太戰略智庫」所發表的《台海情勢報告書》中，分析了川普當選美國總統之後，對台灣的正面和負面影響。

矢板明夫點出，正面的影響是將直接或間接降低北京的習近平政權武力犯台的可能性，主要會體現在三個方面：

第一、川普總統的外交國防政策有很大的不確定性，作為盟友的日本和北約國家都不知道川普下一張會打什麼牌了，那麼作為台海衝突時假想敵的北京，一定會感到更加頭痛。

矢板明夫說明，川普曾說過「如果中國武力犯台，會轟炸北京」，同時，也說過「要對中國商品加徵200%的關稅」等言論，但不知道哪一句話是真的，習近平政權在考慮對台灣動武時，因為難以預測美國川普政權的反應，在制定計劃上將面臨巨大的挑戰。

第二、川普曾多次表示，要向台灣收「保護費」，因為在短期內，實現美軍駐紮在台灣的可能性並不是很大，所以台灣向美國交付「保護費」的方式，應該是以購買美國的武器為主。

矢板明夫分析，川普就任總統之後，很有可能像第一個任期時一樣，積極地向台灣出售武器，增強台灣的防衛力量，提高中共武力犯台的成本。

第三、川普總統在第一個任期中曾經發動美中貿易戰，大幅增加了中國商品進口美國時的關稅，並積極切斷半導體等先端技術流入中國的管道。

矢板明夫認為，川普的第二任期，這種趨勢有很大的概率將被繼承，現在已經十分艱難的中國經濟，無疑將面臨雪上加霜，隨著中國的國力被削弱，中共武力犯台的難度將越來越大。


此外，該報告呈現出的負面影響，是可能導致兩岸軍事衝突風險提高

第一、川普說話口無遮攔，在國防外交等重大問題上，也經常隨意使用一些不嚴謹的語言。矢板明夫強調，在一黨獨裁的中國，對於這些語言的含義，有可能過度解讀，造成習近平誤解美國的對台灣政策，導致北京做出錯誤的判斷。

第二、川普的外交國防政策偏好獨來獨往，和日本、韓國、北約等同盟國的配合度可能不高。矢板明夫表示，還有可能因經費問題與同盟國發生矛盾。這些矛盾可能會給中國見縫插針的機會。

第三、川普對亞洲事務其實並不十分了解。矢板明夫指出，根據《安倍晉三回憶錄》等資料，川普的第一個任期中，很多的對中國、對台灣、對朝鮮半島以及東南亞的政策，是聽取了其好友安倍晉三前首相的建議。

然而矢板明夫表示，現在安倍前首相已經不在了，川普總統是否能夠和上一個任期時一樣，繼續認識到台灣問題的重要性，並做出維護台灣利益的決定，還存在不透明的地方，需要進一步觀察。

綜上所述，印太戰略智庫認為，川普當選美國總統，在很大方面，對維護台海的和平安定是有加分的，但同時也存在一定的風險。

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