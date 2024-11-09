川普會向台灣收取「保護費」？　矢板明夫分析：中共侵台成本將提高

▲日本資深媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本資深媒體人矢板明夫昨（8日）表示，美國準總統川普的第二個任期，對台灣各有3個正負面影響，其中，在選舉期間，川普曾提到要向台灣收取「保護費」，矢板明夫分析，很有可能是像第一個任期時一樣，積極地向台灣出售武器，增強台灣的防衛力量，並提高中共武力犯台的成本。

矢板明夫表示，雖然美國的民主黨與共和黨，在支持台灣，以及對抗中國的問題上，大方針是一致的，但這一次的政黨輪替，尤其是個性強烈的川普再次成為美國以及自由世界的領袖，還是會對台海安全帶來一定的影響。

川普當選對台海情勢會有什麼影響？矢板明夫指出，在他成立的「印太戰略智庫」所發表的《台海情勢報告書》中，分析了川普當選美國總統之後，對台灣的正面和負面影響。

矢板明夫點出，正面的影響，是將直接或間接降低北京的習近平政權武力犯台的可能性，主要會體現在三個方面：

第一、川普總統的外交國防政策有很大的不確定性，作為盟友的日本和北約國家都不知道川普下一張會打什麼牌了，那麼作為台海衝突時假想敵的北京，一定會感到更加頭痛。

矢板明夫說明，川普曾說過「如果中國武力犯台，會轟炸北京」，同時，也說過「要對中國商品加徵200%的關稅」等言論，但不知道哪一句話是真的，習近平政權在考慮對台灣動武時，因為難以預測美國川普政權的反應，在制定計劃上將面臨巨大的挑戰。

第二、川普曾多次表示，要向台灣收「保護費」，因為在短期內，實現美軍駐紮在台灣的可能性並不是很大，所以台灣向美國交付「保護費」的方式，應該是以購買美國的武器為主。

矢板明夫分析，川普就任總統之後，很有可能像第一個任期時一樣，積極地向台灣出售武器，增強台灣的防衛力量，提高中共武力犯台的成本。

第三、川普總統在第一個任期中曾經發動美中貿易戰，大幅增加了中國商品進口美國時的關稅，並積極切斷半導體等先端技術流入中國的管道。

矢板明夫認為，川普的第二任期，這種趨勢有很大的概率將被繼承，現在已經十分艱難的中國經濟，無疑將面臨雪上加霜，隨著中國的國力被削弱，中共武力犯台的難度將越來越大。



此外，該報告呈現出的負面影響，是可能導致兩岸軍事衝突風險提高：

第一、川普說話口無遮攔，在國防外交等重大問題上，也經常隨意使用一些不嚴謹的語言。矢板明夫強調，在一黨獨裁的中國，對於這些語言的含義，有可能過度解讀，造成習近平誤解美國的對台灣政策，導致北京做出錯誤的判斷。

第二、川普的外交國防政策偏好獨來獨往，和日本、韓國、北約等同盟國的配合度可能不高。矢板明夫表示，還有可能因經費問題與同盟國發生矛盾。這些矛盾可能會給中國見縫插針的機會。

第三、川普對亞洲事務其實並不十分了解。矢板明夫指出，根據《安倍晉三回憶錄》等資料，川普的第一個任期中，很多的對中國、對台灣、對朝鮮半島以及東南亞的政策，是聽取了其好友安倍晉三前首相的建議。

然而矢板明夫表示，現在安倍前首相已經不在了，川普總統是否能夠和上一個任期時一樣，繼續認識到台灣問題的重要性，並做出維護台灣利益的決定，還存在不透明的地方，需要進一步觀察。

綜上所述，印太戰略智庫認為，川普當選美國總統，在很大方面，對維護台海的和平安定是有加分的，但同時也存在一定的風險。