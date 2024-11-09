　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普威脅徵60%關稅！韓浦項鋼鐵急售「中國唯一鋼鐵廠」　不敵虧損

▲▼南韓浦項鋼鐵決定出售其位於中國唯一的製鐵廠，為位於江蘇省張家港市的不鏽鋼股份有限公司。（圖／翻攝自POSCO China）

▲南韓浦項鋼鐵決定出售其位於中國唯一的製鐵廠，為位於江蘇省張家港市的不鏽鋼股份有限公司。（圖／翻攝自POSCO China）

記者羅翊宬／編譯

全球最大鋼鐵製造商之一為來自南韓、總部設於慶尚北道浦項市的「浦項鋼鐵」（POSCO），不過近年來卻面臨營收不如預期，因此進行組織內部的縮編改組。面對中國鋼鐵產能過剩、經濟不景氣，加上川普當選美國總統後恐對中國加徵60%關稅，使得浦項鋼鐵決定出售中國唯一家鋼鐵廠。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓浦項鋼鐵集團決定出售其位於中國境內唯一一座鋼鐵廠，該座工廠是浦項鋼鐵1997年為了打進中國市場所設立的不鏽鋼生產廠，其每年能夠110萬噸的不鏽鋼，達到南韓境內不銹鋼年產量（200萬噸）的一半以上，不過最近卻因為中國鋼鐵產能過剩等因素，成為集團內決定拋售的對象。

浦項鋼鐵7日指出，最近集團已經決定出售位於中國江蘇省蘇州市張家港市的張家港浦項不鏽鋼（PZSS）合作法人，並且尋求出資的買主，目前該合作法人由POSCO HOLDINGS、POSCO China持股達82.5%，其餘股份則為江蘇沙鋼集團擁有。關係人士透露，目前正在挑選諮詢公司，考慮出售等各種方案。

報導指出，其實浦項鋼鐵決定出售其位於中國境內的唯一一座製鐵廠，主要是因為不敵年年虧損，光是去年就賠了超過1億3000萬美元（近新台幣42億元），是浦項鋼鐵在海外所設的38間法人中虧損最大的，且如今面臨中國經濟不景氣，建設用不鏽鋼的前景混沌，加上中國製鐵業產能過剩，才會導致集團高層決定出售。

另外，自從川普當選美國總統後，浦項鋼鐵擔憂未來川普上任後，恐將針對中國製鋼鐵產品在進口時加徵60%以上的關稅，為了能夠迴避美中貿易戰不確定性所造成的巨大虧損，集團才決定出售位於中國的製鐵廠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
梅蘭妮亞裸照曝光！　俄官媒狂播性感照
快訊／國1「6車連環撞」！　回堵2公里
快訊／10:49苗栗規模3.9地震　6縣市有感
快訊／手遭電梯夾斷！　受困搶救中
藍擬再提財劃法修正版本　下調「首都3%分配稅」、增財政貢獻度
勇警4人聯手制伏北捷女　急尋3無名英雄
桔梗、萬宜颱風最快明生成　路徑出爐
勇警薛先得奪刀壓制北捷女　蔣萬安：終身免費搭捷運
北捷砍人女「又是江子翠站區間」出事　網驚1原因：太長了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普回鍋！美國移居海外搜尋量暴增2000%　3國家超熱門

梅蘭妮亞裸照曝光！川普當選　俄官媒狂播「準第一夫人」性感照

川普威脅徵60%關稅！韓浦項鋼鐵急售「中國唯一鋼鐵廠」　不敵虧損

川普發布1則貼文「身家大增162億」　股價狂飆

「加密貨幣商人」在巴西機場遭暗殺槍斃！　生前曾收死亡威脅

紐時：川普團隊草擬行政命令　將退出巴黎氣候協定

伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」　他找獄友來幫忙

里約G20峰會「拜登、習近平」確定出席！　獨缺普丁

馬斯克參與「川普、澤倫斯基通話」！　烏克蘭高層證實

美：520後共機擾台增300%　區域敵手恐測試川普政府底線

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

川普回鍋！美國移居海外搜尋量暴增2000%　3國家超熱門

梅蘭妮亞裸照曝光！川普當選　俄官媒狂播「準第一夫人」性感照

川普威脅徵60%關稅！韓浦項鋼鐵急售「中國唯一鋼鐵廠」　不敵虧損

川普發布1則貼文「身家大增162億」　股價狂飆

「加密貨幣商人」在巴西機場遭暗殺槍斃！　生前曾收死亡威脅

紐時：川普團隊草擬行政命令　將退出巴黎氣候協定

伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」　他找獄友來幫忙

里約G20峰會「拜登、習近平」確定出席！　獨缺普丁

馬斯克參與「川普、澤倫斯基通話」！　烏克蘭高層證實

美：520後共機擾台增300%　區域敵手恐測試川普政府底線

42歲理貨員捷運持刀傷人！剛離職心情差　幻聽有人說壞話才動手

川普回鍋！美國移居海外搜尋量暴增2000%　3國家超熱門

北捷砍人！他喊「江子翠到龍山寺站」該增1站　PTT吵翻：溪底站嗎

男騎單車旅遊途中「半路消風」　枋寮警貼心舉動被讚爆

神了！連3戰大三元！　活塞少主康寧漢致勝切入主場射下老鷹

海巡署公布全民檢舉獎勵「最高領20萬」　綠委：重賞之下必有勇夫

男騎電動車發不動　屏東內埔警「使出1招」終發動

莽男毆金錢豹酒女「杯子砸臉還辱破麻」一審判40天　二審改判4月

「韓國隊大巨蛋練習只有2小時」　韓媒點出12強開打前最大隱憂

梅蘭妮亞裸照曝光！川普當選　俄官媒狂播「準第一夫人」性感照

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

美警破獲21名「華裔賣淫女」　長相嚇壞網友

小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉

男子飛行中要開機艙門　遭空服員壓制

錢包翻出舊彩券　女中3千多萬元嚇哭

信徒大排長龍搶喝「聖水」　廟方：只是冷氣水

特斯拉飆8.19％　美股3大指數創新高

川普新任期大法官人選　台裔何俊宇呼聲高

Donald Trump：王牌兼世界統治者

日本「無碼AV網站」FC2創辦人被逮！

日本「最高齡」皇室成員病情惡化　孫女返國

烏克蘭：馬斯克參與川普、澤倫斯基通話

鳥撞壞艙門？行李高空中被甩出機外碾碎

俄飛官同學會「77人差點全滅」

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

更多熱門

相關新聞

川普60％關稅重擊　美防曬霜廠嘆「原料只能依賴中國」

川普60％關稅重擊　美防曬霜廠嘆「原料只能依賴中國」

美國準總統川普在競選期間曾說將對自中國進口商品徵收60%關稅或更高的關稅，牽動美國廠商敏感神經，美國防曬霜製造商Edgewell Personal Care 首席營運官Dan Sullivan表示，美國對防曬霜化學品，只能依賴中國，因此將尋求與中國簽署新的2到3年的化學品合約，面對未來關稅可能上調，公司成本勢必將大幅增加。

川普發1篇文「身家增162億」　內容曝光

川普發1篇文「身家增162億」　內容曝光

紐時：川普將宣布退出巴黎氣候協定

紐時：川普將宣布退出巴黎氣候協定

伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」！

伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」！

烏克蘭：馬斯克參與川普、澤倫斯基通話

烏克蘭：馬斯克參與川普、澤倫斯基通話

關鍵字：

日韓要聞北美要聞浦項鋼鐵張家港市江蘇省不鏽鋼北美要聞美選花絮川普

讀者迴響

熱門新聞

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

北捷「奪刀口罩伯」　是侯友宜老部屬

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面