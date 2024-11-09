川普威脅徵60%關稅！韓浦項鋼鐵急售「中國唯一鋼鐵廠」　不敵虧損

▲南韓浦項鋼鐵決定出售其位於中國唯一的製鐵廠，為位於江蘇省張家港市的不鏽鋼股份有限公司。（圖／翻攝自POSCO China）

記者羅翊宬／編譯

全球最大鋼鐵製造商之一為來自南韓、總部設於慶尚北道浦項市的「浦項鋼鐵」（POSCO），不過近年來卻面臨營收不如預期，因此進行組織內部的縮編改組。面對中國鋼鐵產能過剩、經濟不景氣，加上川普當選美國總統後恐對中國加徵60%關稅，使得浦項鋼鐵決定出售中國唯一家鋼鐵廠。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓浦項鋼鐵集團決定出售其位於中國境內唯一一座鋼鐵廠，該座工廠是浦項鋼鐵1997年為了打進中國市場所設立的不鏽鋼生產廠，其每年能夠110萬噸的不鏽鋼，達到南韓境內不銹鋼年產量（200萬噸）的一半以上，不過最近卻因為中國鋼鐵產能過剩等因素，成為集團內決定拋售的對象。

浦項鋼鐵7日指出，最近集團已經決定出售位於中國江蘇省蘇州市張家港市的張家港浦項不鏽鋼（PZSS）合作法人，並且尋求出資的買主，目前該合作法人由POSCO HOLDINGS、POSCO China持股達82.5%，其餘股份則為江蘇沙鋼集團擁有。關係人士透露，目前正在挑選諮詢公司，考慮出售等各種方案。

報導指出，其實浦項鋼鐵決定出售其位於中國境內的唯一一座製鐵廠，主要是因為不敵年年虧損，光是去年就賠了超過1億3000萬美元（近新台幣42億元），是浦項鋼鐵在海外所設的38間法人中虧損最大的，且如今面臨中國經濟不景氣，建設用不鏽鋼的前景混沌，加上中國製鐵業產能過剩，才會導致集團高層決定出售。

另外，自從川普當選美國總統後，浦項鋼鐵擔憂未來川普上任後，恐將針對中國製鋼鐵產品在進口時加徵60%以上的關稅，為了能夠迴避美中貿易戰不確定性所造成的巨大虧損，集團才決定出售位於中國的製鐵廠。