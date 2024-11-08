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美國兒少猥褻前科男遭遣返離台　葉元之：有夠扯！等一個月才找人

▲國民黨立委葉元之。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委葉元之。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

一名具有兒少猥褻前科的美國籍男子Levi Forrest Wallace（下稱W），在10月2日以觀光旅遊為目的入境台灣，移民署於今（8日）上午依法予以強制驅逐出國。對此，國民黨立委葉元之在社群平台表示，整個事件凸顯政府無比顢頇，像個恐龍一樣，從美國在台協會示警，到學校收到公文、警政署開始找人，整整過了一個月，實在有夠扯。

葉元之在臉書發文提到，美籍兒少猥褻犯W來台37天，日前經媒體披露引起社會軒然大波之後，政府才動起來，並於昨晚找到人，預計今晚遣返美國。

葉元之認為，整個事件凸顯政府無比顢頇，像個恐龍一樣，從美國在台協會示警，到學校收到公文、警政署開始找人，整整過了一個月，實在有夠扯。

關於本案的發展，葉元之點出，從網路上流傳的公文來看，美國在台協會10月2日發出電子郵件，告知移民署，W君已於10月2日清晨入台，且未按址居住。

葉元之直指，移民署則隔了快10天，於10月11日才發文給警政署、勞動部、教育部，說W君可能危害我國利益及善良風俗，請各機關依權責處理（協尋）。

此外，葉元之說明，再隔了兩星期，教育部才於10月24日發文給屏東縣政府，要求清查轄區學校是否有聘任W君當老師；再隔一星期，到了11月1日，屏東縣政府才將文轉給轄區各高國中及國小，並要求於11月6日回覆。

葉元之質疑，以教育單位來說，從美國在台協會10月2日示警，到11月1日學校收到公文，整整過了一個月，若W君動作快一點，很有可能就成為外籍老師，學生安全誰來顧？

葉元之表示，警政署在10月11日收到通知後，也完全沒有動作，直到媒體披露後，才立刻在一兩天內找到人，這也讓他不禁懷疑，難道媒體沒報導，社會大眾不知，這人就可以不去找？真是太細思極恐！

至於，此事日前遭媒體披露後，移民署馬上出來證實，並完整公布了W君的長相及資料，讓各大媒體報導。葉元之不解，那為何每次國內有狼師犯案，像之前有幼兒園教保員性侵猥褻39位學童，媒體都不敢報導狼師姓名，深怕被衛福部罰？

葉元之補充，其實昨天他有針對此事質詢衛福部，保護司科長黃瑞雯說，兒權法69條有規定，是針對兒少的個資是不能公布的，是媒體過於擔心。

葉元之強調，實際上，是衛福部私下一直恐嚇媒體，不要違反兒少法，導致媒體不敢報，科長接著說，衛福部未來會找媒體及兒少代表來討論，做一個媒體報導兒少受害事件的樣態彙編，讓大家在報導上比較周全。

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