劉德華唱〈中國人〉遭綠批統戰　葉元之：我唱舞女就成舞女嗎？

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

天王劉德華來台連唱4場演唱會，繼民進黨立委王定宇批劉德華媚共後，同黨的政策會執行長王義川也補刀，質疑劉德華來台唱經典歌曲「中國人」，疑似有統戰疑慮，遭華嫂們接連灌爆社群。國民黨立委葉元之今（3日）諷刺，這就是一首歌、一個表演，跟國家認同有什麼關係？「難不成我唱『舞女』，我就變舞女了嗎？」

葉元之表示，民進黨連日來一直攻擊劉德華，罵他媚共、不值得一看、唱「中國人」是在搞統戰，導致一堆綠粉在網路上帶風向，造謠說劉德華是中共官員，支持劉德華就是支持敵國，把台灣上百萬劉德華歌迷抹紅成中共同路人。

葉元之說，身為一個劉德華的資深歌迷，想問劉德華到底礙到你們什麼？「你們這麼有空去辱罵一個港星、在這邊搞對立，幹嘛不多花時間去把國家治理好？」

葉元之問民進黨，劉德華唱「中國人」這首歌怎麼了嗎？這首歌詞曲、創作都是台灣人，而且這就是一首歌、一個表演，跟國家認同有什麼關係？「難不成我唱「舞女」（打扮著妖嬌模樣 陪人客搖來搖去），我就變舞女了嗎？」

葉元之批，民進黨是不是要回到戒嚴時期，開始要做歌曲審查，難怪民進黨被大家罵綠共，是不是未來全台灣只能有一種聲音，「就是綠共好聲音」？

葉元之呼籲台灣百萬華仔粉絲，看看民進黨這種嘴臉，在台灣，連一個純粹欣賞表演的空間都那麼難得，「很難想像支持劉德華會被民進黨打成中共同路人，可悲啊！」