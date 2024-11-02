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「侯友宜和黃國昌互動良好」　葉元之曝：「藍白合」互相堆疊善意

▲▼新北市長侯友宜、國民黨立委葉元之與民眾黨立委黃國昌出席「板橋消防廳舍動工典禮」。（圖／立委葉元之提供）

▲新北市長侯友宜、國民黨立委葉元之與民眾黨立委黃國昌出席「板橋消防廳舍動工典禮」。（圖／立委葉元之提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

新北市長侯友宜與民眾黨立委黃國昌今（2日）出席「板橋消防廳舍動工典禮」，被問到2026新北市長「藍白合」的可能性時，在場的國民黨立委葉元之表示，雖然現在談2026的選舉，還言之過早，但他看到侯友宜與黃國昌互動良好，「藍白互相堆疊善意」。

葉元之表示，由於離選舉還有兩年多，現在都還言之過早，不過今天在現場可以看得出來，侯友宜跟黃國昌互動不錯，侯友宜甚至還會主動注意到黃國昌是否有位子可以執金鏟，藍白互相堆疊善意。

至於，在國民黨新北市長人選的部分，葉元之點出，李四川和劉和然都是很好的人選，兩人都做過新北市副市長，有豐富的市政經驗，選上市長即可立刻上手。

此外，葉元之指出，劉和然現在持續衝刺中，市政、黨部的活動都積極參加；李四川雖然目前表達沒有參選意願，但明年如果問李四川一樣的問題，可能答案又不太一樣。

葉元之也提到，國民黨不像民進黨殺得刀刀見骨，像是今天也到場的蘇系立委張宏陸就說，空降對市民不公平，這擺明是幫民進黨立委蘇巧慧在殺民進黨秘書長林右昌。

葉元之直言，蘇巧慧現在跑很勤，但不懂為何她致詞時，老愛提到爸爸蘇貞昌，是怕別人不知道她是「靠爸族」嗎？還喊出跟「衝衝衝」類似的「慧慧慧」當口號，「怎麼有這種政二代都走不出自己的路？」

最後，葉元之也批評林右昌，本來新北市民不太知道林右昌的施政能力如何，但林右昌去推動罷樑，讓大家發現，原來林右昌差點把基隆市財產（東岸商場）弄丟了，施政能力這麼差，新北市又比基隆大這麼多，400萬新北市民怕爆。

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