新北某國小狼師猥褻5女童53次！要她坐大腿摸私處　重判15年5月

▲新北市某國小一名林姓代理班導師，猥褻5女童高達53次，遭重判15年5月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市某國小林姓老師，2020年9月至2021年8月間擔任某年級某班代理班導，他竟以關心學生課業、家庭為由，在教室公然猥褻5名女學生，次數高達53次，受害女童均僅8、9歲。刑事部分，一審被依對未滿14歲女子強制猥褻罪，重判15年5月；民事部分，其中一名家長憤而向林男求償100萬，新北地院審理後，判決林男應賠償女童及其家長共50萬。

判決指出，林男擔任代理班導師1年間，利用課間休息時間，在教室辦公區域或陽台，以學生關心家庭及功課狀況為由，常找班上5名女學生談話，並要女學生坐在他大腿上，藉此伸出狼爪撫摸女學生大腿、腰間、背部，甚至將手伸進衣服內摸胸部，每次約2至3分鐘。

直到其中一名受害女學生A與家人聊到與他人間的肢體距離之事時，女學生才向父母吐露遭老師撫摸私密處「感覺不舒服」、「不喜歡被老師摸」，並說出還有其他學生受害，A生家長驚覺事態嚴重，立即連絡其他家長，全案才曝光。

案件在5名家長間曝光後，林男間接得知東窗事發後，竟還打電話向5名受害學生家長說一切都是誤會，甚至還在課堂上要學生投票表決「喜不喜歡老師抱你們」。

經學校召開性平會調查，發現5名受害女學生遭猥褻共53次，其中一名女童遭猥褻高達25次。

▲林姓狼師在教室內猥褻5名女學生。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



新北地院審理後，林男矢口否認犯行，辯稱他與5名女學生關係都不錯，但他並未撫摸女學生私密處，只是因為姿勢關係，將手垂放在女學生腿部，僅能認定他是未能掌握老師與學生之身體界線，導致被害人感受不舒服或心裡抗拒，並非強制猥褻行為。

刑事部分，一審法官認為林男犯後態度甚差，並無悔悟之心，甚至在發現受害家長無意和解後，竟表示要將和解費用改作為委任律師的費用，依對未滿14歲女子強制猥褻罪共53罪，各判處3年6月徒刑，應執行15年5月徒刑。

民事部分，受害女學生B在開學第2、3天，在洗手台及班級內，遭林男撫摸大腿及下體約2、3分鐘，導致女學生身心受創，情緒煩躁，且變得不喜歡與他人有肢體接觸，B生父親因而怒告林男並求償100萬元，新北地院審理後，判決林男應賠償B生及其父親40萬、10萬元，可上訴。