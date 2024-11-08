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快訊／美兒少猥褻犯來台！移民署將人送抵桃機　驅逐出境航班曝

▲美籍兒少猥褻犯來台落網畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）
▲美籍兒少猥褻犯來台落網畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

移民署10月中旬接獲美國在台協會示警，1名有兒少猥褻前科的美國籍男子入境台灣，經查該名男子入境1個多月下落不明，移民署立刻透過各單位協助尋找，並且在7日於松山區的日租套房找到該名男子，為了避免引起國人恐慌，立即在8日將人送往桃機，搭乘11點10分聯合航空UA 872飛往舊金山的班機離台。

移民署表示，7日晚間在台北市松山區的一處日租套房，找到這名涉有兒少猥褻的美籍男子Levi Forrest Wallace（42歲），目前將他帶回移民署桃園專勤隊，經調查W男在台並無犯罪行，因此依入出國及移民法第18條，以對方「在外國有犯罪紀錄」及「申請來我國的目的有虛偽陳述或隱瞞重要事實」相關規定，將他解送出境。

據悉，該名美籍男子，在20年前曾經犯下兒少性猥褻等事件，遭到判刑確定，在日前入境台灣，台灣相關單位也收到美國在台協會國土安全調查辦公室發文告知，移民署獲悉後立刻通知警政系統協助尋找男子下落。

警方最後在北市松山區三民路上的一處日租套房找到男子，儘管美國籍男子在台灣旅遊，且期間並未有任何犯罪行為，但是為了避免國人恐慌，也在8日上午，預計搭乘11點10分飛往美國舊金山的班機離開台灣。

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