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單親媽帶3子投靠宮廟　身障子遭宮主夫妻暴打！阿嬤曝監視器怒告

▲▼少女,霸凌,排擠,哭,許力方,美少女,氣象小公主,今日我最美,周子瑜,許力方示意圖,許力方被打,許力方被家暴,家暴示意圖,恐怖情人,家暴。（示意圖／記者莊智勝攝）

▲13歲少年遭毆打。（示意圖） 

記者陳以昇／新北報導

新北市一名單親媽媽帶著3個孩子去投靠同居人姊姊，借住在她開設宮廟的2樓，沒想到13歲有身障的少年與單親媽口角，宮主的丈夫想幫單親媽教訓兒子，竟拿安全帽猛毆他的頭部，宮主也持棍加入，整個過程被監視器拍下，阿嬤看到影片後又氣又難過，隨即向警方報案，目前轄區警已通知2名涉嫌施暴的夫妻到案說明。

根據影片顯示，1日晚間9時許，一名疑是13歲身障少年的阿嬤在社群軟體發影片貼文，「我女兒單親帶著三個孩子借住在朋友所在的宮廟二樓，13歲的孫子有身心障礙，宮廟的人常常以欺負他為樂，前幾天女兒與孫子有口角，宮廟的周XX與胡姓宮主（夫妻）藉口要為女兒（小孩媽媽）教訓小孩，手持安全帽一下一下得往頭上與身上打下去....」。

「看到孫子被這樣對待心裡都在滴血，也想要與對方宮廟的人溝通卻被回應：『去告阿！我認識很多律師可以處理』...我這邊已經有報警，也在這裡想告訴胡姓宮主，我不怕妳有多少律師，我的孫子也不用妳來教訓，如果還有良心希望妳可以向小孩道歉。」

據悉，事發後56歲高姓阿嬤帶著13歲杜姓少年到板橋分局報案，指稱杜少遭同居人的49歲胡姓姊姊及49歲周姓丈夫分持棍子及安全帽毆打，導致杜少頭部、手臂及背部多處擦挫傷；板橋分局單一窗口將案子轉給淡水分局，並同時間通報兒少保護，目前已通知胡女及周男到案說明。

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