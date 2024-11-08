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暑假學校沒人！淫師三度對女同事襲胸摸腿　她衝進廁所躲色狼

▲桃園市施姓教師去年7月暑假間，見女同事獨自在辦公室辦公，竟三度伸狼爪襲胸摸大腿強制猥褻，女同事驚恐躲進廁所，事後報警提告。（示意圖／達志影像）

▲桃園市施姓教師去年7月暑假間，見女同事獨自在辦公室辦公，竟三度伸狼爪襲胸摸大腿強制猥褻，女同事驚恐躲進廁所，事後報警提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中施姓男教師去年7月暑假期間，見女同事獨自學校辦公室辦公竟萌淫念，突然自女同事背後撫摸胸部、觸摸臀部與大腿等，三度強制猥褻得逞，女同事以「不要這樣」力拒還揚言以手機拍攝，女同事最後躲進廁所躲避才讓施罷手。桃園地院審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑9月，緩刑4年，並於緩刑期內接受法治教育5場次付保護管束，還可上訴。

檢警調查，施姓男子在桃園市某國中任教，去年7月5日上午9時許，在學校辦公室見女同事獨自辦公竟萌生淫念，在違反其意願下，自其座位左後方撫摸其大腿、隔外衣徒手撫摸胸部，還伸入其褲內撫摸其臀部強制猥褻得逞，女同事氣憤起身往辦公室門口走去。

女同事後來返回座位後，施竟再次伸狼爪，女同事力拒還以「不要這樣」制止，但施仍撫摸撫摸其大腿、撫摸胸部與臀部，女同事持手機怒斥「你再這樣我就要拍下來了」等語。未料，女同事返回座位辦公後，施三度撫摸其大腿，更以雙手用力揉捏其胸部，強制猥褻得逞。女同事匆忙逃離辦公室並躲進廁所後，施男才離開辦公室，女子事後不甘受辱向桃園警分局報案提告，桃園地檢署依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告施男於警詢及檢方後訊時均坦承犯行不諱，證人即告訴人證述相符，警方提供現場被告照片、雙方通訊軟體LINE訊息截圖、現場照片、辦公室監視器畫面截圖、被告道歉信等佐證，足認被告自白與事實相符，被告犯行堪以認定。

法官審酌，被告身為教師，竟為圖一己性慾之滿足，趁告訴人加班之無他人在場機會，無視其拒絕，仍持續對其為多次猥褻行為，造成告訴人心理上傷害甚鉅，欠缺尊重他人身體觀念具相當惡性，考量其於院方審訊終能坦承犯行，且已與告訴人達成和解之犯後態度，且無前科素行，被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮致罹刑典，經此次罪刑宣告之教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，且與告訴人達成和解並完成賠償，法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑9月，緩刑4年，並於緩刑期內接受法治教育5場次付保護管束，還可上訴。

桃園市政府教育局指出，事件發生後為保護女老師，經學校教評會審議通過後，施姓教師暫時予以停聘，並靜候調查。該師因涉有教師法第14條第1項第5款，業於今年4月經該校教師評審委員會決議予以解聘且終身不得聘任為教師；該師目前處於停聘狀態，將俟學校調查程序補正完備後依法核予解聘。

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