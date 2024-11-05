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同事每月花1000買水！他傻眼「明明有飲水機」　過來人曝恐怖真相

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲現代人為講求便利，瓶裝水或瓶裝飲料的使用量大增。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／閔文昱報導

現在人講求方便，在超商或是各式零售店都有賣瓶裝水。有網友表示，他每天進公司時，都會看到一名同事的桌上擺著1、2瓶全新的礦泉水，換算下來等於1個月會花1000元左右在買水，然而辦公室明明就已經有免費的飲水機了，讓他大感困惑，直問「有必要花到這筆錢嗎？」貼文一出，也釣出不少網友揭露暗黑真相。

一名網友在Dcard發文表示，他觀察一名新來的同事一段時間，發現對方幾乎每天都會買一兩瓶礦泉水來喝，喝完就直接丟在桌上，隔天又有新的礦泉水，推測每個月大約會花1000元左右在買水，但令他不解的是，辦公室明明就有免費的飲水機，「幹嘛花錢每天買水呢？有必要花到這筆錢嗎？免錢不喝，還要自己花錢買？」

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▲原PO好奇，公司有免費飲水機，是否還有買水的必要？（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO好奇，公司有免費飲水機，是否還有買水的必要？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛表示，「有些人對於水的味道有比較強烈的感覺，只有某些礦泉水他們能喝」、「不想用昨天用過的水壺喝水，但又懶得洗水壺」、「有沒有可能是瓶子重複用」、「還沒遇過這種要求的，沒想到那麼多人都要買水喝，每次在便利店覺得水那麼貴誰會買，現在知道原來有人都在喝」。

其中，也有不少網友分析，原因恐怕與「衛生」有關，直言「飲水機的水味道不一樣，而且如果沒有定時清理真的超噁」、「因為有些人會直接把水壺靠在出水口上」、「有些飲水機會有蟑螂爬過，所以很多人會因為衛生問題，不用公用的飲水機」、「你有去看過大樓的水塔嗎，Google 看一下」、「一個月1000換衛生，減少生病機率，蠻值的投資啊」。

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