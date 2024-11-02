妻桌上放「法院文件」才知被戴綠帽　夫怒告小王卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）被指控與小美（化名）發生婚外情，小美的丈夫直到今年3月間看見放在桌上的法院文件，才知道被戴綠帽，因而對他提告求償20萬元。然而，桃園地院法官檢視相關證據、證人證詞以及小美的證詞之後，認為現有證據無法證明阿豪是在知道小美已婚的情況下展開交往，最終裁定駁回告訴。

▲小美的丈夫直到看見法院文件，才知道被戴綠帽了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美的丈夫在判決書中主張，今年3月間他前往妻子的住處，發現桌上放著法院核發的文件，妻子這才坦承被阿豪的配偶提告侵害配偶權，還要賠償對方20萬元，他認為妻子與阿豪的互動模式也侵害到他的配偶權，因而決定對阿豪提告求償20萬元。

但阿豪表示，小美沒有說過自己已婚的事情，顯然是刻意隱瞞婚姻關係。證人也到庭證稱，表明不知道小美已婚，是案發之後阿豪向他抱怨挨告，才知道這件事情，他還傳訊息問小美的證件配偶欄是否有名字，但沒有獲得回應。

小美則在法院審理期間供稱，曾口頭告知阿豪自己已婚，證人也知道，但沒有其他證據可以佐證。

桃園地院法官認為，證人的證述與相關證據對話內容相符，證詞應當可以採信，反而是小美這一方無法舉證阿豪是否是在知情的情況下展開交往，阿豪主觀上欠缺不法之故意或過失，與民法第184條第1項前段構成要件不符，難認有故意或過失不法侵害配偶權的行為，最終裁定駁回，全案仍可上訴。