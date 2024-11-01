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快訊／長照悲歌！桃園逆子勒殺母親伴屍7小時自首　一審判決出爐

▲桃園市吳姓男子因不堪長期照顧母親之壓力，去年6月間失手將母親勒斃伴屍7小時候像蘆竹警方自首，圖為案發現場。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市吳姓男子因不堪長期照顧母親之壓力，去年6月間失手將母親勒斃伴屍7小時後向蘆竹警方自首，圖為案發現場。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區吳姓男子去年6月間失手勒斃母親，伴屍7小時打電話向警方報案自首，桃園地檢署調查時發現，吳男曾向市府社會局提出長照申請獲准，但去年5月母親因脊椎開刀出院接受治療，吳男疑似飽受長期照顧母親產生壓力，才失手勒斃母親；桃園地院合議庭今（1）日下午宣判，被告吳男因犯對於直系血親尊親屬殺人罪，處有期徒刑8年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年，還可上訴。

桃園地院判決指出，被告吳姓男子去年6月26日上午9時30分許，在桃園市蘆竹區住處母親房門前，突然情緒失控徒手向母親頸部施壓，導致母親頸部受外力壓迫而窒息死亡，吳於同日下午4時30分許，向蘆竹警方自首報案。

桃園地院審理時，被告對犯罪事實均坦承不諱，檢察官則提出各項事證，被告所為已構成刑法之對於直系血親尊親屬犯殺人罪嫌起訴，法官參考本案精神科醫生鑑定意見，認被告行為時之精神狀況符合重鬱症之診斷標準，其知悉殺人係屬不法、亦有刑責，惟行為時仍受憂鬱症狀影響，致其辨識而行為之能力顯著減低，依刑法之規定予以減輕其刑。

法官審酌被告於偵查犯罪人員尚未察覺本案犯罪前，主動打電話向派出所警員自首而接受裁判，綜觀檢察官及辯護人提出之各項事證，認定被告上開自首行為有助於本案犯罪事實之發現，亦有節省司法資源，依刑法之規定減輕其刑。

本案經國民法官法庭考量本案經以刑法減刑後，其刑度已大幅下降，衡酌被告案發時之身心狀況與母親平日生活互動情形，認無科以減刑後之最輕刑度，法官考量被告確實有付出相當心力照護母親，因長期照護及母親因病所產生之聲音影響其睡眠，對其產生相當之精神壓力，導致自身罹患重鬱症。被告以徒手勒頸方式殺害母親，其採取之手段雖未使用刀械等兇器，仍致使母親於痛苦狀態下死亡，法官衡量被告經濟狀況且無前科，被告犯後始終坦承犯行且獲母親家屬等人之原諒。

法院合議庭今天下午5時許判決，被告吳男犯對於直系血親尊親屬殺人罪，處有期徒刑8年，應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式施以監護2年，本案仍可上訴。

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