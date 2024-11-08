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桃機現場畫面曝！美籍猥褻男遭遣返　移民署人員全程陪同送上機

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

美籍男子Levi Forrest Wallace（42歲）有兒少猥褻前科，日前入境台灣多日後，移民署會同警方於昨(7日)下午於北市松山區一出租套房查獲該名W男，並於今(8日)上午由移民署人員將其帶往桃園機場驅逐出境，預計搭乘11點10分的航班飛往舊金山；稍早W男抵達桃機的畫面也曝光。

▲▼美籍猥褻男抵達桃機，遣返出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美籍兒少猥褻犯來台落網，今早抵達桃機，並搭乘班機離境前往舊金山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

現場畫面拍下，W男身穿黑色外套，頭戴鴨舌帽、口罩，站在機場地勤櫃台前低著頭不發一語，而左右兩側、甚至身後都站有移民署人員，全程陪同W男辦理出境手續，並一路護送他登機離開台灣。

據了解，該名美籍男子，在20年前曾經犯下兒少性猥褻等事件，遭到判刑確定，並於日前入境台灣，相關單位於10月中旬接獲美國在台協會國土安全調查辦公室發文告知，隨後移民署立及通知警政系統尋找W男下落，並於7日在北市松山區一處日租套房查獲。初步了解，W男在台期間均在北部地區旅遊，未有任何犯罪行為，但為避免引起國人恐慌，我方仍依入出國及移民法第18條，以對方「在外國有犯罪紀錄」及「申請來我國的目的有虛偽陳述或隱瞞重要事實」相關規定，將W男解送出境。

▲▼美籍猥褻男抵達桃機，遣返出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼美籍猥褻男抵達桃機，遣返出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼美籍猥褻男抵達桃機，遣返出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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