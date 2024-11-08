桃園女賣「18根菸」　買家1招讓她被判關2年

記者黃翊婷／綜合報導

桃園女子小萍（化名）去年7月間與某網友談好，以3000元為代價出售18根彩虹菸，沒想到對方轉頭就報警；落網之後，她主動供出「上游」請求減刑，結果又被查出對話紀錄證據與說詞不符。桃園地院法官日前審理此案，並依販賣第三級毒品罪，未遂，判處小萍有期徒刑2年。

▲小萍販毒被買家1招反制。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小萍去年7月間透過通訊軟體向某網友發送兜售毒品的訊息，雙方談妥以3000元為代價購買18根彩虹菸（α-吡咯烷基苯異己酮），並相約2個小時之後碰面交易。

沒想到該名網友只是假裝有意購買，實際上一轉頭就跑去報警。警員假扮成買家赴約，等到小萍拿出毒品再當場逮捕。

小萍落網之後坦承販毒，還主動供出「上游」爭取減刑；她聲稱彩虹菸是朋友來家中拜訪時遺留的，因為放了一段時間朋友都沒有要求返還，她就擅自賣掉了。但檢警調查後發現，是小萍自己先傳訊息詢問「上游」有無彩虹菸，這部分有對話紀錄為證，顯然與她自己的說詞不符。

最終，桃園地院法官沒有採信小萍的說詞，考量到她是因為缺錢花用而犯案，雖然毒品沒有真的流入市面，但她的行為所生危害非輕，於是依販賣第三級毒品罪，未遂，判處她有期徒刑2年，全案仍可上訴。