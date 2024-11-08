美兒少猥褻犯來台！當旅館清潔員「2天領4千」　涉非法打工遭驅逐

記者邱中岳、沈繼昌、劉人豪／桃園報導

一名有兒少猥褻前科的美國籍男子Levi Forrest Wallace（42歲）以觀光旅遊目的，10月2日入境台灣， 隨後到101、夜市、桃園景點等地觀光，後來經友人介紹在台北某旅館擔任清潔工，2天領4千多元，涉違法打工，移民署於今（8）日上午依法予以強制驅逐出國。

▲美兒少猥褻犯來台，當清潔員涉非法打工遭驅逐。（圖／桃園機場記者協會提供，下同）

移民署指出，Ｗ男本次是以觀光旅遊目的來台，10月2日自桃園機場搭乘捷運到台北車站，再搭計程車到台北市區飯店住宿4天，之後自行透過網路搜尋到台北市松山區民生東路五段某大樓分租雅房居住。

Ｗ男來台後，主要均在包含台北101等北部知名景點旅遊，另經查W男在台停留期間，經友人介紹，曾於台北市某旅館從事打掃及清潔等臨時工作。W男在台期間曾從事與許可目的不符之工作，及相關人士涉及非法僱用情事，移民署將依法函送主管機關裁處。

Ｗ男除在國外有犯罪紀錄外，來台亦從事與許可目的（觀光）不符工作，已違反入出國及移民法等相關規定，移民署於今日上午依法予以強制驅逐出國，遣返W男至其原籍國美國，並於其出國後管制其再入國，以保障民眾及社會安全。

移民署強調，該署將持續與各執法機關合作，共同查緝非法外來人口，秉持專業持續強化外來人流管理，維護我國公共秩序安全。