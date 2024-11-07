誘國中女進超商廁所強摸！她嚇壞尖叫求救　店員秒報警抓色狼

▲桃園市陳姓男子今年3月間以給零用為由邀約少女在桃園市某超商見面，誘騙其進入廁所強制猥褻，少女嚇得尖叫被店員發現報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年在網路聊天室認識未滿14歲之國中女生，3月間誆稱給零用為由邀約見面，雙方在桃園市某超商見面，陳卻誘騙少女進入廁所，對其上下其手撫摸強制猥褻得逞，少女嚇得尖叫被店員發現報警處理；桃園地院審理時，陳男坦承犯行，法官審結依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子與還在念國中的女學生透過網路聊天室認識，雙方互為網友關係，陳男於今年3月28日邀約女學生見面，誆稱要給女學生零用錢花用，邀約女學生約至桃園市某超商見面，未料雙方見面後，陳男明知少女為國中生，竟帶其進入超商廁所，不顧女學生拒絕反抗，強行撫摸其身體，還強拉少女之手撫摸自己生殖器，以此對少女強制猥褻得逞，少女嚇得大聲呼救，超商店員察覺有異報警處理，少女才得以獲救；桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告陳男坦承犯行不諱，被害女學生與超商店員則指證歷歷，警方則提供現場照片、超商監視器畫面截圖等佐證，足認被告犯行明確。法官審酌，被告於案發時為成年人，為滿足自身性慾，罔顧少女身心、人格發展，以強制手段違反其意願，對其為強制猥褻行為，戕害其心靈。

法官考量，被告犯後雖坦承犯行，然被告之犯罪並無特殊原因環境，且案犯罪情節實無足以引起一般人同情或有情堪憫恕之處，被告辯護人請求適用刑法第59條規定酌減其刑，尚難憑採。法官審結依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月，本案仍可上訴。