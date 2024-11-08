「2024雲林巾彩耕地藝術節」16日登場！兔兔超人、單單熊助陣

▲活動地點為雲林虎尾同心公園。（圖／翻攝自雲林巾彩耕地藝術節FB）



記者施怡妏／綜合報導

由行政院雲嘉南區聯合服務中心和雲林縣毛巾產業科技發展協會聯合主辦的「2024雲林巾彩耕地藝術節」，將於11月16日至17日在雲林虎尾同心公園登場。本屆活動主題為「童趣奇想 巾彩魔法城」，結合毛巾產業與童趣元素，打造親子同樂的夢幻場景，並邀請知名正能量IP角色「兔兔超人」與「單單熊」助陣。

為推動在地毛巾產業發展及品牌國際化，活動在立法委員劉建國協助下，促成了廣福毛巾股份有限公司與日商克麗德國際股份有限公司的正式簽約。同時，毛巾協會也與格拉斯麗台北飯店簽訂合作意向書，並由行政院秘書長龔明鑫及多位重要來賓共同見證。此合作計畫包含開發聯名商品及設置毛巾主題房，藉此推廣雲林毛巾品牌至高端市場，進一步奠定國際化基礎。

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行政院秘書長龔明鑫表示，雲林虎尾擁有悠久的毛巾產業歷史，希望藉由藝術節讓更多人了解這項在地產業特色；立法委員劉建國亦指出，活動不僅促進產業發展，更結合地方農業特色，使毛巾成為連結藝術、生活與文化的橋樑。服務中心執行長劉米山和副執行長陳怡帆則強調，此活動展現了產業與文化的對話，並且在永續理念下推動虎尾毛巾低碳製程和環保紗線技術，體現地方產業對環境保護的承諾。

藝術節現場還設置了多項互動體驗，包括絹印毛巾DIY、毛巾拼圖和手作坊等，讓大小朋友在玩樂中了解毛巾製作工藝。另有「耕地農遊闖關活動」、主題式大氣墊城堡和紙風車劇團表演等，為活動增添趣味。活動也與虎尾魅力商圈合作，提供市集消費折扣券，並結合市集、音樂、摸彩等多元活動，邀請民眾共同參與，感受產業與藝術融合的魅力。