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東森直播電商Channel 5　邀馬來西亞直播天后「彩虹姐姐」7／17來台開播

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲馬來西亞直播天后「彩虹姐姐」將於7/16(二)下午率領旗下「彩虹團隊」秀秀、張老師、小魚媽咪、Coco來到東森重磅開播。（圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

東森直播電商Channel 5一直以來都致力於為其眾多的粉絲帶來最優質且最實惠的「東森嚴選」商品。不僅與吳宗憲、林襄、沈玉琳等演藝圈大咖合作，推出了各種熱銷商品，如水純醇、日安玩美、BENVOL吹風機等，成功提升了其知名度。近日，更將視野擴大至國際，特別邀請到了馬來西亞的直播天后「彩虹姐姐」，以及她的團隊成員，於7月16日下午來到東森攝影棚，舉辦「彩虹相見歡」活動。

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲七日孅推出的港式奶茶口味，可愛的包裝與身體實用性，預計將大受所有觀眾粉絲喜愛。（圖／東森購物提供）

東森直播電商Channel 5持續在直播帶貨圈嘗試新玩法與新挑戰，更期待與全台灣甚至全亞洲在各領域人氣與口碑兼具的KOL直播主展開合作，今回隆重邀請馬來西亞「直播天后」彩虹姐姐，不僅是大馬當前最具知名度的直播主，帶來的商品包山包海，衣食生活無所不包，所有需求都能被滿足。

且旗下彩虹團隊包含：秀秀、張老師、小魚媽咪、Coco一字排開各個菁英，在多樣商品市場上都具備十足的個人特色，整個團隊所推薦商品甫一推出，就搶購一空賣到爆單。這次彩虹姐姐率領整個彩虹團隊降臨東森直播間，陣容浩大，令眾人期待這次彩虹團隊，會帶給大家什麼驚喜。

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲▼ONE BOY冰鋒衣、一系列的開運小物在這次直播也將是這次「彩虹相見歡」直播活動的熱門商品。（圖／東森購物提供）

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

本次彩虹團隊浩浩蕩蕩前進東森直播攝影棚，無疑是看準了東森嚴選的商品品質與CP值皆對顧客粉絲有龐大吸引力，除了廣受台灣朋友的喜愛，彩虹姐姐也表示：「很期待這次將東森嚴選商品，推薦給大馬的粉絲，相信大馬的粉絲們一定也會喜歡。」

本次攜手東森直播，預計將帶來包含冰鋒衣、七日孅系列茶飲、雨揚珍品系列、開運皂等一系列Channe 5熱門商品，即將於7/16下午登場的「彩虹相見歡」直播，東森Channel 5首次與彩虹團隊聯手直播，屆時更預計將有「國際規格」的神祕優惠，令人期待萬分。

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