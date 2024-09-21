彰化消防局到院前緊急救護效率高　斐濟消防署長率團來台取經

▲彰化縣消防局到院前緊急救護效率高，斐濟消防署長來台取經 。（圖／消防局提供，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣消防局到院前緊急救護品質卓越，斐濟消防署長Puamau Tagivetaua Sowan於9月19日親自率團至彰化縣消防局參訪，觀摩到院前緊急救護系統，並對消防局在到院前緊急救護工作所運用的創新科技留下深刻印象，希望未來能協助斐濟到院前緊急救護發展，完善到院前救護的建置。

斐濟消防署長Puamau Tagivetaua Sowan與緊急救護科長Seleima Tuisavuna近日受邀來台參加內政部消防署辦理113年國家防災日一系列活動，因其國內到院前緊急救護工作尚在萌芽階段，故內政部消防署特別推薦，規劃至到院前緊急救護品質卓越之彰化縣消防局進行實地參訪，以瞭解台灣到院前緊急救護之運行情形，作為該國推動到院前緊急救護之參考。

消防局為展現地主之誼，由局長施順仁親自接待外賓，介紹彰化縣在到院前緊急救護的持續精進與突破，並安排外賓至彰化分隊與119救災救護指揮中心觀摩，由高級救護技術員講述示範救護車上12導程心電圖機、自動心肺復甦機、自動給氧機、潮氣末二氧化碳監測儀、超音波儀及電動骨針機等6大進階救護器材。

並至119救災救護指揮中心觀摩AI智慧防救災系統，瞭解即時掌控救護車動態及調度方式，進而提升救災救護工作執行效率以及快速反應機制。外賓們對彰化縣在到院前緊急救護工作所運用的創新科技，如12導程心電圖機及超音波儀等遠距救護醫療檢測、進階救護器材、專業的急救技術以及AI智慧防救災系統等，皆表現出濃厚的興趣。消防局也用心準備彰化最著名的在地美食爌肉飯，讓初次品嚐的外賓感受到全新的味覺體驗，禁不住地豎起大拇指頻頻稱讚。

消防局表示救護醫療不分國界，此次交流把彰化縣到院前緊急救護經驗分享給斐濟的消防部門，協助斐濟在到院前緊急救護制度的發展，也促進彰化縣與其他國家在緊急救護領域的合作的可能性，為台灣外交盡一份心力，也期許未來有更多機會與國際間交流與合作，共同強化全球的緊急救護應變能力。