　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國家防災日演習「壯闊台灣」展示災害應變科技　多國參與驗證動員能力

▲▼國家防災日大規模震災救災動員演練。（圖／壯闊台灣提供）

▲國家防災日大規模震災救災動員演練。（圖／壯闊台灣提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

內政部20日舉辦「113年國家防災日大規模震災救災動員演練」。本次演練活動，結合中央與各地方政府、軍警消單位以及民間團體，國內外參與人員共千人，也包含來自日本、美國、德國、韓國、斐濟、波蘭、土耳其、立陶宛及菲律賓等九個國家的救援人員與駐台代表參與、觀摩。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也率團隊參與，並展示兩項即時科技系統：事故回報系統、團隊協作系統，可大幅提升災害應變的效能。

壯闊台灣參與本次大規模震災救援動員演練活動，並在現場展示各式緊急災害應變器材，包含淨水設施、緊急醫療處置用品、自製無人機等設備。壯闊台灣長期致力於與國際接軌，積極將最新災害應變的知識、技能與科技引進台灣，演練中也在現場展示兩項即時科技系統，可大幅提升災害應變的效能。

事故回報系統：具備定位功能，可以讓全國各地的志工回報在地災情與需求，透過雲端平台顯示即時資訊、包含第一線的畫面，並允許跨單位分享共同圖像，提升救災工作的效率。

團隊協作系統：這款戰術系統專為增強團隊溝通而設計，可進行資訊交換，包括分享座標、影像、甚至隊員的生理健康數據。

總統賴清德致詞時強調，台灣必須充分發揮科技實力，以應對未來可能發生的複合性災難，並提升全國的防災能力。他同時感謝壯闊台灣與美國精神（Spirit of America）的合作，讚揚此次演練展現了公私部門與國際之間的強大合作，進一步強化台灣社會的防災救援力量。

此次大規模震災動員演練包含來自日本、美國、德國、韓國、斐濟、波蘭、土耳其、立陶宛及菲律賓等九個國家的救援人員與駐台代表參與、觀摩，壯闊台灣表示，這展現國際社會對災防工作必須擴大交流、相互學習的共識。各方協力並進的合作，讓台灣的防災救援不僅奠定堅強的基礎，更持續不斷精進。

▲▼國家防災日大規模震災救災動員演練。（圖／壯闊台灣提供）

▲▼國家防災日大規模震災救災動員演練。（圖／壯闊台灣提供）

▲▼國家防災日大規模震災救災動員演練。（圖／壯闊台灣提供）

ET快訊
張韶涵心痛哭了！生母捲上億叛逃　痛訴隱忍23年陰霾
快訊／大谷翔平「51-51」重返主場再轟逆轉彈！　2戰狂炸4
台南沙灘出現神秘漂流木！　8m高「一柱擎天」
陸遊客海邊撿到龍涎香！價值超3600萬　專家：仍須鑑定
蛇蠍小三「滾水燙死元配、電鍋砸斃丈夫」！　女最終逃死判14年
今晚到明天「雨最猛烈」！　豪雨轟4地
爆炸前還在分發呼叫器！　真主黨檢查2年沒發現炸藥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國家防災日演習「壯闊台灣」展示災害應變科技　多國參與驗證動員能力

賴政府上台萬物齊漲！　許宇甄：不漲價就不會執政？

《禁伐補償》未編列！批綠獨裁傲慢　李彥秀：退回總預算剛好而已

轟綠面對台灣5缺問題如「腦死」　李彥秀怒轟：民進黨不可恥嗎？

總預算被退回　吳崢嘆全體人民受害：接下來藍白宣傳所有建設都是騙

大法官與民意背道而馳！　洪孟楷16字形容：實質廢死不是進步

批「死刑有條件合憲」玩文字遊戲　趙少康：跟詐騙集團有何不同？

北士科成柯文哲弊案？　黃瀞瑩：「調查報告」剩政治口水在含沙射影

大法官宣告死刑有條件合憲　游盈隆：雙贏！有智慧的判決結果

大法官提名人多支持廢死！　朱立倫：賴清德應明確表態

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

蝸牛小米粽3死！8人體內驗出托福松　廚房找到「一包拆封芬普尼」

國家防災日演習「壯闊台灣」展示災害應變科技　多國參與驗證動員能力

賴政府上台萬物齊漲！　許宇甄：不漲價就不會執政？

《禁伐補償》未編列！批綠獨裁傲慢　李彥秀：退回總預算剛好而已

轟綠面對台灣5缺問題如「腦死」　李彥秀怒轟：民進黨不可恥嗎？

總預算被退回　吳崢嘆全體人民受害：接下來藍白宣傳所有建設都是騙

大法官與民意背道而馳！　洪孟楷16字形容：實質廢死不是進步

批「死刑有條件合憲」玩文字遊戲　趙少康：跟詐騙集團有何不同？

北士科成柯文哲弊案？　黃瀞瑩：「調查報告」剩政治口水在含沙射影

大法官宣告死刑有條件合憲　游盈隆：雙贏！有智慧的判決結果

大法官提名人多支持廢死！　朱立倫：賴清德應明確表態

黃偉哲續推公部門非暑期工讀　聯合面試今登場

2男「路怒症發作」行車糾紛互毆...還噴辣椒水　桃園警3分鐘制伏

文學改編影視新手法！陳嘉玲、鄭花甲都是全新主角　原作：非常喜歡

淡水巷子「平日中午塞爆」在買啥？釣出盧廣仲親解答　網刷一排朝聖

爸媽「贊助弟弟400萬」買房！她想借住卻被拒：為何我不能想去就去

地方企業熱心公益　捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

影迷衝了！西門威秀、桃知道威秀28日看電影「只要50元」

大谷翔平「51-51」後重返主場再轟逆轉彈！2戰狂炸4轟

台南沙灘神秘漂流木！8m高「一柱擎天」畫面曝　疑漁民當航行標示

趁女兵玩手機偷襲摸奶！海軍「田單艦」淫中士判2月　還要賠10萬

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

「說好等妳化療完就辦婚禮」　吳沛憶深情悼念許家蓓逼哭一票綠委

四叉貓被認證1人滅1黨　蔡壁如揭內幕

死囚上訴若翻案將獲釋　法務部發聲了

王婉諭4千字長文：「理解廢死但無法支持」

失聯男大生已畢業　請假一周沒回來上班

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　民眾黨團：仍須面對民意檢視

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

死刑「有條件合憲」　人權會遺憾：全球約四分之三的國家廢除死刑

賴清德宴請綠委關切總預算被退回　盼朝野擴大合作「國家只有一個」

快訊／憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　民進黨回應了

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

更多熱門

相關新聞

防災教育刻不容緩南消四大宣導防災觀念再深化

防災教育刻不容緩南消四大宣導防災觀念再深化

距離921集集大地震轉眼已25年，對於當時地震所造成的災害情形許多人依然歷歷在目，為紀念及加深民眾防災觀念，國家特訂定每年9月21日為國家防災日，這段期間舉辦許多的防災活動，加深民眾對於地震災害來臨時的應變措施。

彰化消防局到院前緊急救護效率高　斐濟消防署長來台取經

彰化消防局到院前緊急救護效率高　斐濟消防署長來台取經

英特爾業績螺旋式下滑！傳高通有意收購　震撼科技界

英特爾業績螺旋式下滑！傳高通有意收購　震撼科技界

日本船員深夜落海！立泳5小時奇蹟獲救

日本船員深夜落海！立泳5小時奇蹟獲救

南消三大隊進行全民防災演練！

南消三大隊進行全民防災演練！

關鍵字：

防災演練國際合作科技救援

讀者迴響

熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

劉芒消失9個月結婚了！

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

「說好等妳化療完就辦婚禮」　吳沛憶深情悼念許家蓓逼哭一票綠委

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面