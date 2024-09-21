國家防災日演習「壯闊台灣」展示災害應變科技　多國參與驗證動員能力

▲國家防災日大規模震災救災動員演練。（圖／壯闊台灣提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

內政部20日舉辦「113年國家防災日大規模震災救災動員演練」。本次演練活動，結合中央與各地方政府、軍警消單位以及民間團體，國內外參與人員共千人，也包含來自日本、美國、德國、韓國、斐濟、波蘭、土耳其、立陶宛及菲律賓等九個國家的救援人員與駐台代表參與、觀摩。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也率團隊參與，並展示兩項即時科技系統：事故回報系統、團隊協作系統，可大幅提升災害應變的效能。

壯闊台灣參與本次大規模震災救援動員演練活動，並在現場展示各式緊急災害應變器材，包含淨水設施、緊急醫療處置用品、自製無人機等設備。壯闊台灣長期致力於與國際接軌，積極將最新災害應變的知識、技能與科技引進台灣，演練中也在現場展示兩項即時科技系統，可大幅提升災害應變的效能。

事故回報系統：具備定位功能，可以讓全國各地的志工回報在地災情與需求，透過雲端平台顯示即時資訊、包含第一線的畫面，並允許跨單位分享共同圖像，提升救災工作的效率。

團隊協作系統：這款戰術系統專為增強團隊溝通而設計，可進行資訊交換，包括分享座標、影像、甚至隊員的生理健康數據。

總統賴清德致詞時強調，台灣必須充分發揮科技實力，以應對未來可能發生的複合性災難，並提升全國的防災能力。他同時感謝壯闊台灣與美國精神（Spirit of America）的合作，讚揚此次演練展現了公私部門與國際之間的強大合作，進一步強化台灣社會的防災救援力量。

此次大規模震災動員演練包含來自日本、美國、德國、韓國、斐濟、波蘭、土耳其、立陶宛及菲律賓等九個國家的救援人員與駐台代表參與、觀摩，壯闊台灣表示，這展現國際社會對災防工作必須擴大交流、相互學習的共識。各方協力並進的合作，讓台灣的防災救援不僅奠定堅強的基礎，更持續不斷精進。