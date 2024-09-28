菲美日澳紐5國南海聯合軍演　代號MMCA維護自由航行與飛越權

▲ 今年8月的菲美澳加南海聯合軍演MMCA。（圖／菲律賓武裝部隊 ）

文／中央社記者林行健馬尼拉28日專電

南海局勢持續緊張，菲律賓、美國、日本、澳洲和紐西蘭今天在菲律賓200海里專屬經濟區展開聯合海上軍事演習，加強協同作戰能力，並維護南海的自由航行與飛越權。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天宣布，5國的海上與空中軍事力量，將在菲律賓專屬經濟區共同操演，加強協同作戰能力，演習活動將符合國際法，顧及航行安全及其他國家權益。

崔尼代說，演習代號「多邊海上合作行動」（MMCA），展現強化區域與國際合作的集體承諾，支持自由與開放的印度太平洋地區。

他補充，演習也彰顯參與國之間對於維護自由航行與飛越權、海洋及國際空域合法使用權的共同承諾，以及對聯合國海洋法公約（UNCLOS）等國際法所賦予的海事權益的尊重。

菲律賓與美、日等安全夥伴之前已經舉辦過3次MMCA，地點也都是在菲律賓專屬經濟區；專屬經濟區是指從一國海岸基線向外推至200海里的範圍。

首次MMCA是於今年4月舉行，參與國為菲律賓、美國、日本、澳洲；第2次是在6月，菲律賓、美國、日本與加拿大參與；第3次是在8月，參與國為菲律賓、美國、澳洲與加拿大。

菲律賓依據聯合國海洋法公約，主張可獨享專屬經濟區內的資源，並把菲律賓向南海延伸出去的200海里範圍，稱為「西菲律賓海」（WPS）。

中國則是依據九段線主張（新版地圖已改成十段線）索討南海大部分區域，與西菲律賓海重疊，兩國因此發生南海爭議。

崔尼代雖未透露MMCA的確切地點，但在中國主張擁有主權的海域舉行，向北京嗆聲意味濃厚。

中國與菲律賓的南海爭端近來急劇升溫，今年6月中國海警船在仁愛暗沙海域衝撞並強登菲船，造成數名菲方海軍人員受傷。8月以來，中方多次向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈、向菲船噴射高壓水柱及衝撞菲船。

在南海局勢持續緊張情況下，菲律賓與美、日、澳等理念相近國家的安全合作也日益密切。（編輯：張芷瑄）