盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法　稅收不足拿罰單來補

▲台南市議員盧崑福批地政局未訂自辦重劃區相關收費辦法，台南市政府稅收不足拿罰單來補。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府2025年度總預算案將舉債44億元，市府表示會積極開拓財源，市議員盧崑福7日在市政總質詢時，拿出審計處糾正報告打臉市府，直指全國六都只有台南沒有訂定自辦重劃案件審查收費辦法及自辦重劃區管理維護自治條例，每年短收5億元。

盧崑福說，稅收不足狀況下，市府違規罰款分配金額是3.71億元，但實踐數竟然達到6.31億元，超收比例達百分之七十，坊間才會傳言「稅收不足、罰單來補」。

市議員盧崑福趁市政總質詢時，拿出兩項稅收短少，一項稅收暴增議題來凸顯市府財政問題。他說從2018年起高雄、桃園、台東、台北、台中、南投、新北等七縣市都訂定自辦重劃案件審查收費辦法，全國六都只有台南市沒有訂定。審計處連續兩年糾正台南市，直到2023年，台南市政府依舊沒有訂定審查作業規定。

盧崑福又說，從2011年起台中、新竹、桃園、花蓮、宜蘭、台東、嘉義、南投等八縣市都訂有自辦重劃區管理維護自治條例，也就是自辦重劃完工後道路、水溝、路燈、公園、社區清潔管理維護費都要自辦單位負責，但台南市沒有訂定這項辦法，這些費用竟然要市民自己買單。

盧崑福說，目前全市有58個自辦重劃區正進行中，每個審查作業費約100萬元，合計約6000萬；58個自辦重劃區總面積354公頃，每公頃工程費2500萬，管理維護費是總經費的百分之五，初估約4億4000萬元，市庫總計短少約5億元。

盧崑福質詢地政局長陳淑美目前進度，對方跳針回答「議員支持，我們馬上就送自治條例」、「108年已經準備好自治條例」。他憤怒表示，陳淑美就任地政局長迄今已經六年，這兩項自治條例還沒送到議會，這就是台南市政府「稅收不足，猛開罰單」的實證。

另一項「稅收不足」是學校太陽光電回饋金短收，盧崑福表示，審計處日前糾正教育局，2023年1到6月有14個小學回饋金收入短收，也就是校園太陽能回饋金未達預算半數，教育局回覆「預算編列未詳實」、「請廠商定期清洗太陽能板維護發電效能」。盧崑福說，校園太陽能光電都有固定租金，也就是基本保障收入，但市府在預算稅入項目卻未編列基本保障額度，又是另一項稅收不足的問題。

盧崑福點出台南市政府兩項稅收不足問題後，又直指市府把跟全體市民當韭菜割，開罰單搶錢。他以新北、桃園、台南、高雄四都2024年上半年違規罰款差異統計表，赫然發現台南市自訂的分配數金額雖然最低，但增減率卻是高達百分之70，市警局自訂的分配金額是3.71億元，但實踐數竟然達到6.31億元，根本就是把台南市民當韭菜割。他要求市長黃偉哲重視這三項議題，千萬不要讓民眾認為市府稅收不足，只會開罰單搶錢。