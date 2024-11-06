財劃法3分鐘送出！盧秀燕喊話22縣市團結「總比只分25%稅收好」

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者閔文昱／綜合報導

攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，6日在藍營人牆戰術下，僅花3分鐘就送出財政委員會，但也引發綠營不滿。對此，台中市長盧秀燕表示，希望能恢復到凍省以前的比例，即地方22個縣市分配到40%的稅收，中央獨拿60%稅收，喊話地方政府團結一致，「總比現在22個縣市只分配到25%還要好！」

財劃法修正草案已在立法院財政委員會進行審議，但過程中爆發許多爭議，包括分配比例、地方與中央的權責劃分等問題。盧秀燕表示，凍省以前，地方22個縣市分配到40%的稅收，中央獨拿60%稅收；但凍省之後，變成中央獨拿75%，22個縣市只剩25%，導致地方財政困難。

盧秀燕解釋，這些稅收都是由地方上繳給中央，以台中市為例，一年要繳2100億元左右給中央，但分回的卻只有4成，連一半都不到。因此，她希望能恢復到凍省前的比例，讓地方得到更多的資源。

面對財劃法修正的爭議，盧秀燕呼籲地方政府要團結一致，因為無論如何，恢復到原本的分配比例都比現在的情況要好，「至於到底要分配多少，這部分大家可以協商，但若協商不成，這次財劃法審查再沒有通過的話，預算就是維持中央75%、地方25％，對地方非常不公平。」

盧秀燕強調，財劃法修法已審議20年，但至今仍未通過，對地方發展非常不利，期待這次的修法能順利通過，讓民眾繳的稅能多用在地方建設或福利政策上，實現嘉惠地方、還稅於民的願望。