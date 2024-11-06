女兒2分鐘「6次沒打方向燈」遭檢舉　父怒砸機車！批拍攝者太故意

▲大里區有女子在短短2分鐘被開6張罰單，父親勸阻無效怒砸機車，議員呼籲交通單位應讓車主有申訴機會。（圖／市議員江和樹提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員江和樹今（6）日接獲一起陳情案，1名林姓女子日前騎乘機車回家路上，短短2分鐘就被拍下6張紅單，全是未打方向燈，江痛斥檢舉達人太離譜；林父勸阻女兒不聽，打小孩又下不了手，乾脆砸毀機車讓女兒無法再騎；警方表示，6次違規時間雖然很短，但都在不同路口，仍依法開單。

江和樹受理林姓男子拿著一堆紅單上門陳情，林男相當無奈說，女兒之前騎車外出就被檢舉過未打方向燈，心想就2、3張紅單，加上是女兒的錯，繳清就算了，但這次卻是高達6張，而且檢舉時間全集中在2分鐘內。

林父坦承，未打方向燈是女兒的錯，但檢舉達人1次就檢舉6張，1張罰款1200元，馬上噴飛7200元，令人質疑檢舉達人故意一路尾隨，很有針對性，他勸過女兒多次不聽，氣得砸毀機車，讓女兒不能再騎。

江和樹說，檢舉達人很有計劃，違規時間都在同一天，但檢舉照片卻是分多天寄出，可見得檢舉人可能也被檢舉過，存在報復心態，他也呼籲交通單位，是否可深入考量檢舉人背後動機，讓被檢舉人有申訴機會。

霧峰警方表示，依道路交通處罰條例規定，同一輛車違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限；本案車主違規時間雖沒超過6分鐘，但6張都在不同路口，仍依法開罰。