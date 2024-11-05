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騎士停車「少1舉動」噴掉3600　眾人喊：台灣一堆人都沒注意到

▲▼機車，停車格，交通規則，交通違規，違規記點。（圖／記者周宸亘攝）

▲騎士停車少1舉動噴掉3600元，全場熱議「台灣一堆人都沒注意到」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

不論是騎車還是開車上路，都應該遵守交通規則，除了保護自己跟其他用路人外，也能避免受罰。一名網友表示，他日前騎機車在路邊停車時，因為未打方向燈遭開紅單，讓他非常不解「我又沒有變換車道或轉彎」，事實上根據《道路交通管理處罰條例》，駕駛人不依規定使用燈光，可開罰最高3600元罰鍰。

原PO在知名論壇mobile01表示，他日前收到一張罰單，開罰原因寫「駕駛人不依規定使用燈光」，但他當時既不是變換車道、也沒有轉彎，只是單純停車，所以就沒有打方向燈，「我在網路上查詢，機車查不太到類似情況，只查到汽車停停車格需要打方向燈，請問我停在馬路上的機車停車格也要打方向燈嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「機車這樣停車，需不需要打燈，我還真的不太了解」、「被罰很正常吧，這個本來就要打燈」、「這倒是許多人都沒注意到的，還是別大聲宣傳，免得越來越多針對性的檢舉」、「你不打燈，誰知道你要靠邊」、「記得從路邊起步也要打，但我看根本沒有人在打啊」。

也有許多人直言，「要，之前被警察勸導過，當時警察在開單旁邊沒有停在格子內的機車，警察就叫我方向燈打一下在停進去」、「本來就要打方向燈，你在路中間突然煞停，誰知道你是要攔車、逼車還是下車購物」、「規定確實是要打燈」、「被罰很正常吧，這個本來就要打燈」。

事實上，根據《道路交通安全規則》第91條，行車遇有轉向、減速暫停、讓車、倒車、變換車道等情況，應使用規定燈光或手勢，另據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，駕駛人不依規定使用燈光者，可處新台幣1200元到3600元。

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