價格翻倍！威尼斯明年擴大收「入城費」　今年進帳逾8千萬

▲ 威尼斯過度旅遊問題嚴重。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利水都威尼斯為緩解過度旅遊情形，今年4月底至7月中試行對一日遊旅客收取「入城費」，不到3個月進帳240萬歐元（新台幣約8328萬元），24日宣布明年將擴大實施，不僅期間拉長，金額也從5歐元翻倍至10歐元（約新台幣347元）。

根據《獨立報》，威尼斯市政府宣布， 明年4月18日至7月27日間，每周五六日及節慶假日將對一日遊觀光客收取「入城費」，實施期間達54天，幾乎是今年的2倍，費用也從今年的5歐元漲到10歐元。

根據市政府規定，遊客若未在入城4天前預約，就須支付10歐元費用，有事先預約的旅客則是5歐元，適用於上午8點半至下午4點半的高峰時段，而當地居民、學生、員工及有預約住宿的旅客無須支付。

今年7月首度試行計畫結束後，市府收入約240萬歐元，每天平均約有1000人繳費。市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）強調，這項規定旨在幫助該威尼斯與市民應對過度旅遊，避免遊客在假期與周末大量湧入。

威尼斯常住人口僅約5萬人，但每年吸引約2500萬至3000萬遊客。部分市民團體及反對派議員認為，入城費仍未能有效控制遊客人數。議員馬蒂尼（Giovanni Andrea Martini）就指出，統計顯示在收費期間，每天平均有7000名遊客進入威尼斯，比往年同期增加，代表這項措施並未解決人潮問題。

儘管批評人士認為效果不如預期，布魯納羅24日回應，「威尼斯是世界上第一個試圖解決過度旅遊問題的城市，我們取得了重要成果」。