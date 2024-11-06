康芮重創仁愛鄉高山農作　受災農民即起至11／18可申請現金補助

▲仁愛鄉農會農民特色市集不堪康芮颱風強烈風雨，幾乎全毀。（圖／翻攝「仁愛鄉農會」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

康芮颱風日前造成南投縣仁愛鄉塑膠布溫網室-塑膠布（網）及整體結構災損，為照顧作物嚴重受損之農民，農業部於4日公告南投縣依據《農業天然災害救助辦法》第6條第2項辦理現金救助：請受災農民於即日起至18日，攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地鄉鎮市公所提出申請，逾期不予受理。

仁愛鄉本次農損災情不輕，尤其是遊客返程必經的鄉農會農民特色市集，販售全鄉最新鮮的高山蔬果及優質農產品，是許多農戶仰賴的生活經濟來源，卻在10月31日當天不敵強烈風雨，農民的蔬菜、水果、生財器具及硬體設備全都付之一炬。

南投縣農業處指出，本次救助項目及額度為塑膠布溫網室-塑膠布（網）每0.1公頃1萬5000元，塑膠布溫網室-整體結構每0.1公頃5萬元。

縣府農業處提醒，符合《農業天然災害救助辦法》第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，可依救助額度予以救助，未達20%者不予救助；本次救助作業程序及期限，係依據《農業天然災害救助辦法》第12條規定辦理，籲請受災農民把握期限提出申請。