康芮釀2龍捲風肆虐花蓮　學者現勘「直徑500公尺」威力罕見

▲學者劉清煌前往花蓮場勘，確認花蓮新城、吉安至少各出現一個龍捲風。照片為龍捲風中心經過畫面。（圖／劉清煌提供）

記者許敏溶／台北報導

強颱康芮上周侵台時傳出花蓮民眾目睹龍捲風。學者在進行場勘後，確認花蓮新城、吉安至少各有一個龍捲風，兩個龍捲風從海上移入陸地，在吉安鄉移動6公里，在新城移動3公里；肆虐新城的這個龍捲風，寬度約300至500公尺，這樣強度的龍捲風在台灣相當罕見，重創慈濟精舍，更發現龍捲風中心侵襲後痕跡。

強颱康芮上周四下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，成為史上首個10月下旬登陸強颱。在颱風中心登陸前，當天上午9時多，在花蓮新城鄉等地，有多位民眾目擊疑似龍捲風的漏斗雲。

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▲劉清煌確認花蓮新城、吉安至少各出現一個龍捲風。上圖為新城的一棵大樹樹葉被龍捲風捲走。下圖為龍捲風移動路線。（圖／劉清煌提供）

文化大學大氣系主任劉清煌在上周五從台北南下，從南迴公路開往花蓮，上周六前往花蓮進行實地場勘，再比對氣象署的雷達資料，確認花蓮新城、吉安至少各有一個龍捲風，影響時間大約5到10分鐘。

劉清煌表示，花蓮新城、吉安至少各有一個龍捲風肆虐痕跡，兩個龍捲風都是從海上移入陸地，在吉安鄉移動距離約6公里，在新城移動3公里，兩個龍捲風都因為撞山而結束，在吉安鄉的這個龍捲風規模稍小，寬度約100公尺，影響新城的龍捲風則規模偏大，寬度約300至500公尺，這樣強度的龍捲風，在台灣相當少見。

劉清煌進一步表示，發生在花蓮新城的龍捲風，也重創慈濟精舍及附近住家，而且從樹枝折斷與樹葉的受損狀況，可以明顯看到龍捲風中心或龍捲風掃過的跡象，其中在慈濟精舍附近的一群樹木，左側樹木與右側樹木的樹葉受損，很明顯是因為龍捲風中心造成。

▲劉清煌確認花蓮新城、吉安至少各出現一個龍捲風。慈濟精舍附近樹木嚴重受損。（圖／劉清煌提供）

除了上述兩個龍捲風外，劉清煌表示，從雷達資料顯示，在吉安鄉南側應該還有一個龍捲風，但因為團隊沒有前往現場場勘而無法確認。整體而言，這次強颱康芮環流確實造成多個龍捲風，因為強颱關係，形成的龍捲風威力是相當少見。