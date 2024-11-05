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陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺6天　航港局：尋求大船協助抽油

▲▼鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際情形。（圖／航港局提供）

▲鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際情形。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風日前來襲，陸籍貨輪「鈺洲啟航」10月31日凌晨擱淺於新北市野柳岬，至今將近1周，航港局今表示，目前已完成難船油櫃防堵工作，尚無油污外洩情形，並安排船舶於海象許可下展開抽油，同步尋求更大型船舶協助抽油作業。

航港局指出，「鈺洲啟航」颱風海警發布前10餘小時、10月29日出港避風，主機動力不足31日凌晨擱淺於新北市野柳岬，航港局海事中心於29日中午係主動發現該船船速異常，隨即通報國搜中心及海巡署啟動緊急應變機制。

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海巡署成功救援17名船員，船長於該船尚未有流錨現象時，當晚9時宣布棄船，以致造成擱淺情事發生。航港局表示，第一時間立即成立應變小組，目前已完成難船油櫃防堵工作，野柳、東澳、龜吼、大武崙及核二廠進水口備便攔油索等防污設施，每日持續監控岸際及海面情形。

航港局指出，目前尚無油污外洩情形，並安排船舶於海象許可下展開抽油，同時同步尋求更大型船舶協助抽油作業，另於海象許可下，持續維持鈺輪周邊攔油索佈設完妥，倘有異常發生將立即處置，以確保生態及環境維護。

▲▼鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際情形。（圖／航港局提供）

▲鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際情形。（圖／航港局提供）

台灣港務公司表示，颱風期間基隆港並非要求所有船舶均需離港，「鈺」輪的貨載量體過大、重心過高，且水線以上的高度達70米，遠超過貨櫃船高度，該輪自知無法在港避風，向基隆港務分公司申請出港避風。

港務公司指出，基隆港務分公司考量其在港避風的困難性，28日下午5時07分同意申請，經領港及船代評估，該輪29日上午7時57分出港。後續將視執行情形持續檢視相關規定有無進一步精進改善空間。

為強化海難應變能量，航港局指出，行政院今年9月3日核定「強化離岸風場緊急拖救船舶能量計畫」，將以勞務採購尋求國內外大型拖救船舶於台灣港口待命，可對抗8級風，4到6公尺浪高，具1萬匹以上馬力，拖力達150噸以上。

航港局表示，預計明年下半年完成採購程序，將委由專業廠商維運操作，將可有效提升我國海難船舶拖帶能力，防止擱淺情事發生。

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