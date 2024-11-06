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康芮重創花蓮！徐榛蔚視察南區3鄉鎮災情　承諾全力協助度難關

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團隊視察受颱風重創的南區3鄉鎮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團隊視察受颱風重創的南區3鄉鎮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

康芮颱風夾帶強勁風勢及雨量，造成花蓮縣多處毀損，花蓮縣長徐榛蔚5日在地方鄉長及局處長等人陪同下，持續深入災區勘災，陸續前往萬榮鄉紅葉村、瑞穗鄉瑞祥村、卓溪鄉古風排水等地，實地瞭解災損情形並慰問災民，徐縣長承諾縣府將協同各鄉鎮市公所，全力幫助受災戶度過難關。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團隊視察受颱風重創的南區3鄉鎮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚首先前往紅葉村了解土石泥流對當地居民及房屋造成的影響，並與受災鄉親互動，細心傾聽他們的困難與需求；隨後抵達瑞祥村，該地同樣因土石泥流災害受損嚴重，徐榛蔚指示權責單位務必盡速排除各項災損，也請鄉公所務必持續關心受災戶。另外中華民國紅十字會、花蓮縣蓮花獅子會、國際崇她社等團體，也偕同前往致贈生活用品及禦寒保暖衣物，提供鄉親暖心支持，多方共同合作全力協助受災戶度過難關。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團隊視察受颱風重創的南區3鄉鎮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會勘最後前往視察古風排水潰堤現場，了解康芮颱風造成的災情及對農民稻作的影響，徐榛蔚指示建設處加快搶修速度，務必落實工程進度及品質。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團隊視察受颱風重創的南區3鄉鎮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚關切受災戶並表示全力協助度過難關。

徐榛蔚表示，縣府將積極整合投入資源，加快災後重建進度，並加強基礎設施的整治與防護，確保居民能夠儘早恢復正常生活。
 

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