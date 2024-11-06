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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭馬辦怨陸生訪台卻靜默　朱立倫急發聲：只要能深化兩岸都歡迎

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九日前透過辦公室宣布，已邀請中國多所名校師生11月27日訪台，馬英九基金會執行長蕭旭岑則感嘆，自己對藍軍一片沉默很訝異，「沒有收到任何黨中央朋友的詢問」，還是希望黨內同志都能支持。被點名的國民黨主席朱立倫今（6日）主持中常會時公開表示，馬英九基金會邀請大陸學生跟年輕人訪問，國民黨也表達感謝跟歡迎，希望他們跟青年團、年輕幹部多交流，深化兩岸關係。

馬辦日前宣布，前總統馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣9天8夜，與台灣六所大學交流，並參訪台灣著名景點。其中，名單驚見就讀北京體育大學的2016里約奧運、2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍。

不過，消息一出黨中央似乎「靜悄悄」。蕭旭岑接受專訪時嘆，這項消息發布後，國民黨中央卻出現一片沉默，「沒有收到任何黨中央朋友的詢問」，並直呼國民黨不是跟前總統馬英九愈走愈遠，而是跟自己愈走愈遠。

朱立倫今天在中常會上表示，國民黨青年團今天前往新加坡訪問，同時也歡迎所有國際、大陸學生，或者是年輕朋友到台灣來參訪。

朱立倫強調，過去接待了非常多國的學生到國民黨訪問，對於馬英九基金會要邀請大陸學生或年輕人到台灣來訪問，「我們表達感謝也表達歡迎！希望跟國民黨這些青年團，跟我們的所有的年輕幹部，有更多的機會來彼此交流。」只要能夠深化兩岸關係，或者是對國際青年的交流有幫助的正面的事情，國民黨誠摯的表達歡迎。

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