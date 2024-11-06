財劃法全武行　藍營「烙人」多位助理攻擊綠委畫面全曝光

▲財委會召委陳玉珍宣布散會，林楚茵與吳思瑤隔空抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，6日在藍營人牆保護下，國民黨籍召委陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，綠營不滿痛批「三分珍」，雙方爆發肢體衝突。而國民黨數位助理，包含藍委徐巧芯助理、謝龍介親戚謝克洋、黨團江姓主任都被拍到，加入衝突第一線，對綠委張雅琳、鍾佳濱動手。

《財劃法》審議爭議不斷，財政委員會召委陳玉珍6日邀請中央、地方財政官員及高雄市長陳其邁到場討論，但會議開始後，藍營甲級動員組成人牆，陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，現場官員被晾在一旁，也引爆綠營不滿。

民進黨立委鍾佳濱指控，國民黨護航錢坑《財劃法》助理打立委！今天早上，審查藍白修惡的錢坑《財劃法》，國民黨桃園市議員落選人謝克洋衝入現場推擠、揮打，將他的手機拍落在地。

謝克洋則駁斥，今天真的沒有動手，民進黨記者會沒有任何他打人的片段，是非可以這樣顛倒嗎？他強調，鍾佳濱若真的想打，就像個男人來場堂堂正正的拳擊賽，《拳上2024》還有缺一場拳擊賽的話，歡迎邀約演出。

而政治工作者周軒也曝光第一角度影片，謝克洋出手拍掉鍾佳濱的手機後，被一旁綠委質疑怎麼打委員？謝則是一路撤退離開。另名國民黨團江姓主任則對綠委張雅琳動手，直盜林楚茵出聲制止，才悻悻然離去。