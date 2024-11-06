藍綠修財劃法肉搏戰　朱立倫：很多綠委私下跟我透露他們也想修

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會今（6日）續審《財政收支劃分法》部分條文修正草案，朝野爆發肢體衝突，國民黨籍召委陳玉珍逕自宣讀條文，僅花三分鐘就將法案送出委員會，並怨自己的牙齒都被打斷。國民黨主席朱立倫下午主持中常會向陳玉珍表示「辛苦了」，這段時間自己遇到一些想要參選縣市長的民進黨立委，他們也期待財劃法要修改，但卻因執政當局私心停擺，國民黨不會讓中央集權又集錢，希望國民黨團同志發揮耐心，用最大努力把《財劃法》修好。

朱立倫說，謝謝立法院黨團，在總召、書記長、財委會召委陳玉珍跟立委們的努力下，為地方自治、民主深化，讓地方能符合自治精神，中央不再集權集錢，其實，《財劃法》推動不是只有國民黨而已，也是過去的民進黨、現在的民眾黨一致願望，甚至是台灣每個曾任縣市長、未來要選縣市長的人，大家都非常關心。

朱立倫續指，《財劃法》25年來都期待改變，執政當局表示要修法，但每次都決心不夠造成延宕，這次集合各地方意見推動，今天終於送出委員會，未來還要經過朝野協商，朝野黨團包含民進黨，大家一同用智慧、耐心、合作團結心，為台灣民主扎下深厚基礎。

朱立倫透露，這段時間自己遇到一些想要參選縣市長的民進黨立委，他們也期待財劃法要修改，但卻因執政當局私心，想要集權又集錢，完全忘記過去的強烈主張，忽略各縣市政府的呼喊，希望所有錢一手掌握在手上，這絕非民主之福，希望國民黨團同志發揮耐心，用最大努力把財劃法修好，為台灣地方自治、長治久安來努力，感謝國民黨團辛勞，總召、書記長、財委會召集人陳玉珍辛苦了。