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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批藍白沒收財劃法審查　指黃國昌墮落成「委員會直播中心主義」

▲▼ 藍綠為《財劃法》爆發口角 。（圖／記者崔至雲攝）

▲藍綠為《財劃法》爆發口角。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

《財劃法》今（6日）在藍白聯手下，國民黨籍召委陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，也引爆藍綠衝突。對此，民進黨表示，民進黨政府對地方支持達史上最高，連藍營縣市長都收割減債政績，因此藍白修法毫無正當性，痛批藍白兩黨架空委員會、沒收審查，黃國昌還大搞直播成了「委員會直播中心主義」墮落至極。

民進黨發言人吳崢表示，立法院財政委員會今日邀請全國22縣市首長及財政官員出席，針對涉及高達六千多億的統籌分配款變化發表意見，沒想到召委陳玉珍、國民黨、民眾黨聯手，僅花三分鐘散會，粗暴將《財劃法》送出委員會，沒有任何討論、沒有逐條審查、沒有讓各縣市發表不同意見，「沒有討論、沒有民主」再一次上演，藍白架空審議，墮落至極。

吳崢痛批，黃國昌號稱委員會中心主義，但藍白成為立院多數後，從沒落實，只看到黃國昌與國民黨聯手架空委員會，躲在主席台後笑嘻嘻開直播，黃國昌口中的委員會中心主義，變成了「委員會直播中心主義」。今日藍白將《財劃法》3分鐘送出委員會，與當年黃國昌痛批的張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，一模一樣的粗暴、黑箱、程序不正義。

對於修法，吳崢表示，財劃法修法影響統籌分配款比例，各縣市對分配比例有不同意見，因此早在馬英九政府時期就無法修法通過。而民進黨政府透過持續挹注地方財源來給予地方支持，從2015年馬政府時期給予地方政府補助共5506億元，到了賴清德政府2025年的總預算，數字達到1兆0151億元，成長兩倍之多。從蔡英文政府到賴政府都持續給予地方支持而且補助年年成長，民進黨執政全力支持地方早就在路上。

吳崢強調，因為民進黨政府持續擴大財政支持，全國各地不分執政黨派地方政府都持續改善財政情形，國民黨縣市首長也享受到民進黨政府支持下的成果，甚至將減債拿來發新聞稿大肆宣傳。台北市蔣萬安自封為減債王、基隆謝國樑也發新聞稿說財政二十年來最好、宜蘭林姿妙也說減債近五成、彰化王惠美自封還債女王、楊文科、徐榛蔚等每一個藍營縣市首長都說自己任內很會減債、財政狀況好轉，就是因為民進黨政府對地方政府給予財政補助成長一倍以上，現在藍白冒然粗暴的修法，毫無正當性。

吳崢表示，藍白修法只談中央要拿多少錢給地方政府，只談垂直分配，卻對水平分配，也就是全國各地22個縣市政府六都及非六都縣市要怎麼分配，不做任何細緻討論。按照國民黨版本，明年中央政府要多分配6612億給地方政府，這六千多億要作何用途，卻隻字不提，不符合財政紀律。

吳崢直言，國民黨從中央多搬走六千億，中央的擴大租金補貼、癌症新藥研發基金、青年海外圓夢基金、社宅新建都會受影響，財源上無以為繼，與民眾相關的福利計畫將沒辦法持續進行，國民黨修法是極度不負責任的做法。今日財政委員會才要邀請全國各縣市出席發言，討論各地間的均衡發展。甚至連陳其邁市長、澎湖縣財政處長都來到立法院準備發表意見。台南黃偉哲市長、嘉義翁章梁縣長也都提出希望修法納入縣市面積、山林區域防災需求、人口老化、農業工業縣等指標，結果全部被國民黨沒收。

吳崢也舉例，甚至日前國民黨柯志恩才跳出來表示，財劃法對高雄不公，今日卻一起搞黑箱，根本沒有站在高雄的立場。藍白黨意大於民意、黨意大於地方福利，「一手擋預算，一手搶預算」是無所不用其極破壞憲政、架空中央，想要癱瘓台灣。

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