郭國文嗆國民黨團成暴力團　「開會帶手套圍事不帶資料」

▲財委會散會後推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院財政委員會今（6日）審議《財劃法》成為朝野攻防焦點，甚至引發立委郭國文與張智倫肢體衝突，混亂中召委陳玉珍宣布將《財劃法》送出委員會，三分鐘宣布散會。郭國文於民進黨直播節目《午青LIVE》中還原今日《財劃法》過程，痛批國民黨團變成「國民黨暴力團」，召委陳玉珍一分鐘念條文三分鐘散會，要求陳依照先前承諾開會，國民黨張智倫卻耍流氓動手推擠，國民黨團動員立委，都沒帶會議資料，卻戴手套為陳玉珍圍事，簡直是國會擴權法案暴力通過的翻版。

郭國文表示，財政委員會本來就做成決議，邀請各縣市首長及財政官員出席說明地方財政需求及討論配套，也發出開會通知告知各縣市及部會。民進黨打算好好討論，而召委陳玉珍卻完全沒有要討論的跡象，一分鐘念條文，三分鐘散會。自己身為財政委員會的委員，要求會議主席陳玉珍依照先前承諾開會，國民黨張智倫卻耍流氓，先動手推擠，過程非常粗暴，而國民黨團動員立委，都沒帶會議資料，卻戴手套為陳玉珍圍事，簡直是國會擴權法案暴力通過的翻版。

郭國文表示，依照國民黨版本中央要多給地方政府6612億，結果就是要求中央舉債，簡單說就是中央請客、中央買單，禮金被地方收走6612億。而且依照財政紀律法中央也沒有舉債空間，陷入惡性循環，國民黨就是要癱瘓中央，破壞體制。

郭國文分析，依照藍營版本自有財源佔比超過100％的有八個縣市，台北市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、基隆市、新竹市及金門縣，都是藍白執政縣市，分配最少的六都中是台南與次之的高雄，非六都最少的是嘉義與澎湖，剛好都是民進黨執政，儼然是精心設計過的版本。

郭國文指出，人口數較少、中南部的縣市負擔比例變高、責任變重，今日在委員會還無法表達不同意見，反觀人口最多的新北市以及有「金孫條款」的台北市變更有錢。藍白將中央的錢掏給地方用，破壞體制，包含國防、社福、基礎建設、治水還有中央大型計畫都將無法執行。

郭國文說，財劃法的癥結是水平分配，但國民黨只在乎垂直把中央錢搬到地方，不顧均衡發展。民進黨執政以來對地方挹注大幅增加，讓地方負債降低、財務改善，結果許多藍營執政縣市還出現執行率不佳問題，現在藍白要再多搶六千多億，如何執行？藍白不想討論，只想搬錢，由黨主席朱立倫下令指揮黨團，目標就是要先透過一部曲擴權法案「奪權」，再透過二部曲財劃法「搶錢」，來掏空癱瘓民進黨政府。