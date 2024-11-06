澳洲消防猛男到基隆　深化雙方國際消防合作

▲澳洲消防猛男蒞臨基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於4日熱情接待來自澳洲的7位消防代表，包括當地知名的消防專業人士。由消防局長游家懿、搶救科長蘇元鏞及兩個大隊的大隊長、分隊長接待。局長游家懿向遠道而來的澳洲消防代表Patrick及隨行貴賓表示熱烈歡迎，感謝他們為彼此的消防合作遠道而來。

基隆市消防局回顧20203年澳洲消防隊的參訪經歷，當時雙方就化學車輛泡沫水線救援技術進行了深入的技術探討，並且實際射水演練，並針對兩國的消防文化進行交流，收穫良多。這次的參訪，消防局介紹自行研發的火災搶救安全管制APP，該APP致力提升救援現場的安全管理，並將消防局在技術創新上的努力成果呈現給來訪的澳洲消防代表。

為了加深體驗，消防局也同時展示消防局的救災無人機和救災機器人的實地展示，無人機在消防領域的應用越來越多元，除了火場中可以遠端了解建築物狀況外，對於基隆市的山難海難救援任務都帶來了很大的幫助。來訪貴賓可以實地觀摩這些新型裝備器材的操作，體驗基隆市消防局在救援裝備方面的進展。

基隆市消防局長游家懿說，與澳洲消防代表已有多年的友好互動，象徵著「消防無國界」的救災精神。期盼未來在消防技術與訓練領域持續與澳洲消防隊展開合作，甚至派訓彼此交流，共同提升救災能力。