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支持城市公安建設！企業豪捐2輛消防車挺高雄　要價近千萬

▲▼支持城市公安建設！企業豪捐2輛消防車挺高雄　要價近千萬。（圖／記者賴文萱攝）

▲企業豪捐2輛消防車挺高雄，要價近千萬。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

為提升高雄市消防戰力，保障市民的生命財產安全，巴巴事業黃烱輝董事長慷慨捐贈總計近千萬元的小型水箱消防車2輛予高雄市政府消防局，捐贈儀式今（4）日在高雄市政府四維行政中心舉行，市長陳其邁、消防局局長王志平及義消總隊長陳義永等共同見證了這一刻。

這次捐贈的小型水箱消防車可儲存約1.5噸水量，配備有固定式朝天瞄子、高效能幫浦、高壓噴霧機及各式搶救裝備，機動性高，適合執行狹小巷弄及山林田野搶救，不管是車輛違停、雨遮突出或是山路崎嶇導致消防車輛無法到達現場而影響救災，小型水箱消防車都能夠挺進到火災現場最前線，直接佈署水線滅火攻擊，爭取救援時間，是火場主力派遣車輛。

▲▼支持城市公安建設！企業豪捐2輛消防車挺高雄　要價近千萬。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼支持城市公安建設！企業豪捐2輛消防車挺高雄。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼支持城市公安建設！企業豪捐2輛消防車挺高雄　要價近千萬。（圖／記者賴文萱攝）

黃烱輝表示，作為高雄市民的一份子，希望能夠盡一己之力回饋社會，並盡企業之力支持城市的公共安全建設，達到拋磚引玉的正能量循環。他強調：「消防工作攸關市民的生命與財產安全，能夠透過捐贈設備來協助消防局的工作，是我們巴巴事業的榮幸。」

市長陳其邁表示，高市府持續提升救災能量，增加消防預算、人力，以及汰購消防車，目前消防車逾齡六都最低。這次捐贈是救難、救急非常重要捐獻，保護市民朋友與消防人員安全，兩輛消防車將在未來的災害應對中發揮至關重要的作用。

高雄市政府及消防局對欣巴巴事業的無私善舉表達了誠摯的感謝，承諾會珍惜得來不易之資源同時也會盡全力守護市民安全。

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