基隆外木山漁港魚市場動土　副市長邱佩琳盼未來帶動觀光

▲基隆市外木山漁港魚市場動土。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市外木山漁港魚市場新建工程今（4日）舉辦動土典禮，由副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，期許完工後提供漁民作為魚貨交易及整補空間，後續還能強化外木山廊帶的觀光休閒產業。

邱佩琳致詞指出，外木山漁港目前有漁船105艘，每年的產值約有1.5億元，港內原有的魚市場兼整補場於2019年因年久失修拆除後，如今終於將要展開新建工程，期許工程完工提供漁民一個安心的整補場所，進而帶動周邊的觀光。

產發處長林鼎超指出，在基隆區漁會、漁民及民意代表的反映之下，市府於2022、2023年共編列1,500萬元建設經費，期間召開二次設計需求座談會，結合各方意見調整設計內容，辦理工程發包作業，期間因物價上漲及缺工等因素，歷經5次公開招標，終於在2024年4月2日以2,221萬0,050元決標。

林鼎超表示，本案總工程經費2仟5佰餘萬（含設計監造、工管費等），工期300日曆天，預計2025年12月30日完工結案，將提供外木山漁港漁民一個具有遮陽避雨功能的魚貨交易及整補場，俾利在港漁船進行整補作業，後續亦可結合在地漁業強化外木山廊帶的觀光休閒產業。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。