陸貨輪擱淺野柳「連3日暫停抽油」　海保署嚴防海洋污染風險

▲為因應大陸籍貨輪「鈺洲啟航」漏油的可能性，海保署儲備物資做好準備。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／新北報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」於10月29日因失去動力擱淺野柳岬，船上殘油包括247公噸重油、37公噸輕油及滑油6280公升，若漏油恐會造成海洋汙染，但因海象不佳，接連3天因海象不佳無法抽油，幸好目前都未發現油污外溢的情形。海洋委員會海洋保育署也立即成立海洋污染處置組，每日監控現場及周邊海域，同時執行的22次油污擴散模擬，備好港灣型攔油索、吸油棉片、吸油棉索、吸油球等物資，已做好萬全的準備。

大陸籍貨輪「鈺洲啟航輪」29日搭載3座橋式起重機從基隆港出港，受到康芮颱風帶來的狂風巨浪影響，失去動力擱淺在野柳外海野柳岬，其中1台近3億元的橋式起重機倒塌卡在礁岩上，因殘油達284噸，民眾十分擔心會造成嚴重的海洋生態汙染，所幸船隻設計存放油櫃位於左舷，因此沒有漏油跡象。

海保署當日立即成立海洋污染處置組，提供應變中心衛星監控影像、污染擴散模擬預測、水質採樣、污染清理建議，並調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形，每日派員進駐前進指揮所，今(3)日海保署署長陸曉筠與ITOPF專家討論及交換意見，目前船體坐於礁岩，並未有油污外溢的狀況，除每日監控現場及周邊海域，確保各式資材人力調度，同時採檢周邊海域水質，做好萬全的準備。



海洋委員會主任委員管碧玲相當關注殘油抽除工作，針對現場面臨海象不佳造成抽油作業不易進行情形，海洋污染風險可能增加，要求海保署嚴陣以待。陸曉筠於今(3)日在難船現場與ITOPF技術顧問Dr. Sue Ware討論，專家同樣提出抽油作業的安全為最優先的目標，海保署將監督過程，不允許造成海域環境的二次污染。





海保署指出，在迄今4次衛星監控未發現油污情事，執行的22次油污擴散模擬確立物資備便狀況，港灣型攔油索220米，新北市環保局港灣型攔油索240米、吸油棉片2100片、吸油棉卷800米、吸油棉索528米、吸油球1000顆放置野柳地質公園停車場，確保現場應變量能充足。

此外，於野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及大武崙漁港備便攔油索及吸油棉索，臺電協和電廠及核二廠進水口圍設攔油索保護，避免相關敏感區域遭受污染。另為加強海域水質監控，於擱淺船舶周圍海域5處點位採水，檢測pH、水溫、鹽度、溶氧等項目。



陸曉筠表示，將持續與交通部航港局、海巡署、漁業署、新北市政府等相關單位密切合作，於海況許可後，督促船東及保險公司以最快速度完成抽油作業，盡可能減少對環境的衝擊及風險。