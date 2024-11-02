陸貨輪擱淺野柳！殘油284噸恐汙染海域　風浪太大緊急暫停抽油



▲陸貨輪擱淺野柳，基隆航港局試圖對它進行抽油作業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航輪」29日搭載3座橋式起重機從基隆港出港，受到康芮颱風帶來的狂風巨浪影響，失去動力擱淺在野柳外海，船上17名陸籍船員全數獲救，因船身傾斜、殘油達284噸，若漏油恐會擴及野柳地質公園、核二廠附近海域，造成嚴重汙染。交通部航港局昨(1)日緊急調度抽油平臺船前往海域，在濃霧中進行抽油作業，但今(2)日由於風浪過大，暫時停止抽油作業，航港局表示，目前尚未發現有漏油象現象。

基隆航港局說明，「鈺洲啟航輪」右旋擱淺在野柳岬，其中1台近3億元的橋式起重機倒塌卡在礁岩上，因殘油達284噸，民眾十分擔心會造成嚴重的海洋生態汙染，所幸船隻設計存放油櫃位於左舷，因此沒有漏油跡象。

經航港局派員前往現場查看情況，所幸船體無事撐過，外觀損傷也不大，沒有油汙染狀況發生，航港局已在1日調度「海歷15號」抽油平臺船與富貴168號漁船前往抽油。不過今一早抽油船正要進行作業時，因海浪高達2米，抽油船無法靠近鈺輪繫纜，為了安全先暫停作業。

對此，航港局強調，目前沒有漏油現象，只要海象穩定，就可以繼續進行作業，只要2、3天就能將船上殘油抽完。