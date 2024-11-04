基隆夜市路上冒出「一排鐵柱」用意曝！大票傻眼：不解

▲愛四路夜市地上插了一排鐵柱招牌。（圖／翻攝自基隆人日常）

記者鄺郁庭／綜合報導

基隆小吃美食雲集，尤其是廟口、愛四路夜市，每到假日總擠滿人。最近有基隆人發文「廟口攤位要設招牌燈」，貼出夜市內的照片，只見攤販前面的馬路插了一排鐵柱招牌，畫面瞬間引起討論，「感覺滿多此一舉，不知道用意在哪」、「直接插在馬路上我真不懂。」

有網友在社團「基隆人日常」貼出照片，只見愛四路夜市的路邊地上插了一排鐵柱，上面還有一小塊招牌，分別寫攤位的名字，如牛排大王、天下第一奶油螃蟹、炸雞專賣店、吳記排骨酥等等。

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看到照片後，有人疑惑，「是固定式的還是只有晚上擺攤才有？」就有網友指出，「據我所知，擺攤時才擺下去，收攤時一律要收起來。」畫面引發議論，「這…人多時更難走了吧」、「剛剛經過，上面寫經濟部核發」、「可能因為有人會亂停車又找不到人吧？廟口很常有因為自己方便亂停車去買東西的。」

事實上，針對夜市招牌，「基隆夜市」在粉專指出，一直以來，有別於基隆廟口，遊客對於愛四路夜市都沒有一個很鮮明的印象，所以管委會特地召開會員大會跟攤商們討論，透過與設計公司規劃設置「統一攤招」來增加愛四路攤商識別意象。

「基隆夜市」表示，這個攤招是為了取代之前每一攤大小不一的帆布旗，「於攤商出攤時才會設立，收攤後也一併撤離」，不會影響交通及行人通行，也可以讓愛四路夜市的整體形象更為醒目亮眼，視覺效果更加明顯清晰，進而提升市集辨識度。