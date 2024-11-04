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憂選後震盪！　美國富人「計畫出走海外」人數創新高

▲▼護照,入境,海關。（圖／CFP）

▲ 美國愈來愈多富人尋求選後移民海外。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選進入最後倒數，民主黨賀錦麗和共和黨川普民調拉鋸，全球都在關注誰能入主白宮。但移民律師透露，愈來愈多美國富人計畫在選後出走海外，相關諮詢服務需求創下新高，因為他們擔心不論由誰勝出，都將引發國內政治與社會動盪。

CNBC報導，家族辦公室、高淨值人士（HNWI）律師及顧問透露，客戶尋求第二本護照或海外長期居留權的需求創下歷史新高。儘管選後移居海外相關討論很常見，但理財顧問指出，這次有許多富人已經採取行動，而非只是說說。

英國顧問公司Henley & Partners為富人提供國際移民相關諮詢服務，主管沃萊克（Dominic Volek）直言，「我們過去從未見過現在這樣的需求」，美國富人首次成為該公司最大客群，占整體業務的20%，高於其他任何國家，計畫移居國外的美國人也較去年增加至少30%。

Arton Capital調查發現，53%美國百萬富翁表示，不論誰當選都可能在選後離開美國，尤其是年輕富豪。18至29歲的百萬富翁中有64%表示，對於透過海外投資居留計畫取得所謂黃金簽證的方式「非常感興趣」。

報導指出，選舉和政治氛圍使美國富人加速考慮移民海外的「B計畫」。國際稅務及移民公司Lesperance and Associates合夥人萊斯佩蘭斯（David Lesperance）提到，過去30多年來他的美國客戶大多是出於稅收原因才想移居海外，如今則是出於對政治和暴力的恐懼，而即將登場的大選更加劇這種氛圍。

萊斯佩蘭斯說明，對部分美國富人來說最重要的是，他們不想活在「一個MAGA美國」，其他人則擔心若川普敗選，賀錦麗將對資產超過1億美元的富豪課徵未實現資本利得稅。

儘管稅務分析人士認為，就算民主黨取得多數，該計畫在國會通過的可能性也很小，但對富人來說風險依然存在。此外，富人考慮移居海外的原因還包括大規模校園槍擊、潛在政治暴力、反猶太主義、對伊斯蘭教的偏見與債務飆升等。

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