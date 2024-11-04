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怕美選引暴亂！計票所裝防彈玻璃「佈狙擊手」　24hrs護選票安全

▲▼美警駐紮計票所以防止美選引發騷亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲美警駐紮計票所以防止美選引發騷亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

2024年美國總統大選進入最終倒數，網上卻陸續浮現「選務作票」、「選舉舞弊」等傳言，令美國選民人心惶惶。為了讓選民相信選票安全不會受到威脅，當局制定了前所未有的安全計畫，以應對選舉日的潛在暴力事件以及選後不確定的結果。

據《華盛頓郵報》報導，全國各地的地方官員現在都採取嚴格措施，勢要保護選舉相關地點安全，不僅增派巡邏警力、在屋頂部署狙擊手、為選舉工作人員設置緊急按鈕，以及監控無人機，內華達和華盛頓的州政府甚至還動員了國民警衛隊防範暴動。政治分析人士指出，這些安保措施是對2020年大選風波的應對。

當年，時任總統川普因拒絕接受敗選結果，煽動支持者走上街頭，舉辦「停止偷竊」集會，最終在2021年1月6日引發「國會山莊暴亂」事件。此後，在選舉後不承認結果並認為選舉結果被人操縱或存在欺詐的右翼「選舉否認主義」開始從邊緣走向核心，成為一股有影響力的力量，也為今年大選埋下隱憂。專家指出，川普的支持者可能會因他未承諾接受選舉結果而再次陷入暴力。

▲▼美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局加強安保，嚴防4年前的國會暴動再次發生。（圖／達志影像／美聯社）

當局也將多數安全準備工作集中在選舉之後，因為官員擔心亞利桑那州、賓州等計票持續時間較長的地方，會受網上的假新聞影響，進而引發混亂。馬里科帕郡（Maricopa）作為亞利桑那州最大的選區，已為最壞情況做好準備。在2020年大選期間，當地的計票中心曾遭抗議者包圍，因此地方政府在本屆選舉中，部署了無人機監控、狙擊手和即時社群媒體監控，以防止潛在威脅，並安排數百名執法人員24小時值班，保護投票站和計票中心。

隨著選舉日臨近，部分地區還出現了零星的破壞事件，如投票箱被焚燒、選舉人員受到攻擊等。目前，各地選舉辦公室已採取措施加強防範，包括安裝防彈玻璃和緊急按鈕、加強入口保護，並備有可解決類鴉片藥物過量的納洛酮（naloxone），以應對可能的突發情況。許多地方選舉部門也正培訓執法人員如何在不嚇阻選民的情況下提供保護。

儘管選情緊張，提前投票的踴躍顯示出美國選民對選舉的信任。北卡羅來納州選舉官員表示，民眾的積極參與顯示他們對投票權的重視，預示著即使面對安全挑戰，選民仍堅信他們的選票將受到保護。

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